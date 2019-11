Warszawa: Ćwicząc jogę, możesz pomóc bezdomnym zwierzętom

W niedzielę 24 listopada w Warszawie odbędzie się "jogowe wyzwanie" w szczytnym celu. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu, by wspólnie pomóc bezdomnym zwierzętom.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Nasze JOGOWE WYZWANIE będzie polegało na próbie wykonania 108 Powitań Słońca, najpopularniejszej i najbardziej znanej sekwencji, gdzie płynnie przechodzi się z jednej pozycji do kolejnej" - czytamy na Facebooku.

Wydarzenie organizuje ambasadorka jogi w Polsce, behawiorystka zwierząt i trenerka psów, Aneta Awtoniuk.



Producent karm dla zwierząt Mars Petcare zobowiązał się do przekazania jedzenia dla bezdomnych zwierząt w imieniu wszystkich, którzy pojawią się na wydarzeniu.



"Jogowe wyzwanie" odbędzie się w niedzielę 24 listopada o godz. 12 w Hali Sportowej Hawajska w Warszawie przy ul. Dereniowej 24. "Im więcej nas, tym więcej jedzenia dostaną psy i koty ze schronisk" - obiecują organizatorzy.



Uczestnicy mogą zdecydować, czy chcą, by karma została przekazana psom czy kotom. Informacją dla sponsora ma być kolor włożonej w niedzielę koszulki. Wielbiciele psów niech wybiorą tego dnia czarną odzież, natomiast kotów - białą.



Oprócz pomocy czworonożnym przyjaciołom, każdy, kto wspólnie będzie uczestniczył w wydarzeniu, ma szansę wziąć udział w szkoleniach i konsultacjach z behawiorystami.



Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników futrzaków - nawet tych, którzy z jogą nie mieli jeszcze do czynienia. O godz. 12 odbędzie się lekcja wprowadzająca do "powitania słońca".