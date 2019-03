Za przedwyborcze reklamy na miejskich autobusach zapłacono jedynie 20 proc. ceny - informuje "Do Rzeczy". Zdaniem gazety, 80 proc. zniżki dostali tylko niektórzy kandydaci - startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie MZA, zdj. ilustracyjne /Fot. Mateusz Wlodarczyk /FORUM

"Do Rzeczy" zwraca uwagę na fakt, że miejska spółka dała upust jedynie kandydatom, których partia w Warszawie rządzi. Politycy PO i Nowoczesnej od Miejskich Zakładów Autobusowych dostali ok. 70, a nawet 80 proc. zniżki. SLD (także startujący z list Koalicji) również dostał zniżkę, ale mniejszą - pisze "Do Rzeczy", nie ujawniając jednak ostatecznej wartości upustu.

Gazeta dodaje, że nie ma informacji, jak zostali potraktowani kandydaci innych komitetów. PiS nie korzysta z reklam autobusowych - precyzuje "Do Rzeczy".

MZA pytane o zasady udzielania zniżek, nie przekazało gazecie informacji do momentu publikacji artykułu.