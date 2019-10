"W środę podpisaliśmy umowę z Inżynierią Rzeszów SA na naprawdę układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni 'Czajka'. Jej wartość to 23 mln zł netto, a roboty będą prowadzone 24 godziny na dobę" - poinformowało stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Zdjęcie Stołeczna oczyszczalnia ścieków Czajka; widok z lotu ptaka /Łukasz Szczepański /Reporter

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalni "Czajka".

Jak poinformował w ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, miasto zdecydowało o wymianie uszkodzonego odcinka rurociągu na stalową rurę, co ma zostać zrealizowane do połowy listopada. Ponadto pod dnem Wisły ma być wybudowana dodatkowa nitka przesyłająca ścieki, która ma służyć jako rozwiązanie awaryjne.

"W dniu 2 października br. w siedzibie MPWiK podpisano umowę z Inżynierią Rzeszów S.A. na odtworzenie układu przesyłającego ścieki do Zakładu 'Czajka'. Mając świadomość, jak ważne jest przywrócenie przesyłu ścieków rurociągami pod Wisłą dla mieszkańców Warszawy oraz środowiska naturalnego, Spółka w wykonaniu obowiązków informuje, że podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące naprawy układu przesyłowego ścieków. Roboty będą prowadzone 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu" - poinformowało w środowym komunikacie MPWiK.

Spółka podała, że w ramach umowy wykonawca zamontuje nowe stalowe rury o długości około 100 m każda, a także wykona inne prace odtworzeniowe i remontowe, w tym próby szczelności rurociągów przed ich rozruchem.