Prokuratura postawiła zarzuty Wiesławowi M., byłemu dyrektorowi pionu wsparcia w MPWiK, Jackowi M., byłemu kierownikowi w tym pionie oraz byłemu wspólnikowi śląskiej firmy Rafałowi T. – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Chodzi o śledztwo związane z korupcją w stołecznym MPWiK.

Zdjęcie Jedna z awarii warszawskich wodociągów /Paweł Dąbrowski /East News

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, zarzuty dotyczące ustawiania publicznych przetargów na dostawę nowej koparki ssącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz pojazdów ciśnieniowych.

Reklama

W przypadku przetargu na koparkę ssącą Wiesław M. i Jacek M. od listopada 2017 r. do sierpnia 2018 r. mieli wejść w porozumienie z przedsiębiorcami oferującemu dostawę tego sprzętu i przekazać im informacje na temat przetargu przed jego oficjalnym ogłoszeniem.

"Podali im wysokość planowanego budżetu na ten cel oraz przyjęli napisany przez jednego z przedsiębiorców opis przedmiotu zamówienia, który następnie został częściowo wykorzystany w przetargu" - tłumaczy prok. Łapczyński. Wiesław M. i Jacek M. mieli też nakłonić władze MPWiK do zmiany opisu przedmiotu zamówienia i zwiększenia budżetu na ten cel o kwotę ponad 230 tys zł (do kwoty ponad 2,5 mln zł) - tak, by przedmiotowa koparka, spełniała warunki zamówienia publicznego.

Podobnie było z przetargiem na dostawę dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciśnieniowych dla MPWiK. Mężczyźni od stycznia 2017 r. do września 2017 r. mieli wejść w porozumienie z przedsiębiorcami dostarczającymi tego typu pojazdy i przekazać im informacje o planach przeprowadzenia przez MPWIK przetargu na zakup tego sprzętu przed jego oficjalnym ogłoszeniem.

Tutaj, również podali im wysokość planowanego budżetu na ten cel oraz przyjęli napisany przez jednego z przedsiębiorców opis przedmiotu zamówienia, który następnie został częściowo wykorzystany w przetargu. "W czasie realizacji dostawy drugiego z pojazdów zabiegali też o nienakładanie na przedsiębiorców kar umownych za opóźnienia w dostawie sprzętu" - przekazał prok. Łapczyński.

Ponadto Wiesław M. usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 1800 zł od przedsiębiorcy w związku z pełnioną funkcją publiczną dyrektora Pionu Wsparcia w MPWiK. Pieniądze zostały przekazane na rzecz uczniowskiego klubu sportowego na poczet zakupu strojów sportowych.

"Podejrzany przyznał, że doszło do przekazania takiej kwoty, jednak zaprzeczył, by jej przekazanie miało związek z pełnioną przez niego funkcją" - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wyższe poręczenie majątkowe - 200 tys. złotych

Z kolei Rafał T. usłyszał zarzuty dotyczące wejścia w porozumienie z Jackiem M. oraz Wiesławem M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez reprezentowaną przez niego spółkę w związku z przetargami dla MPWiK.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Wobec Jacka M. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczenia majątkowego w kwocie 30 tys. zł.

Natomiast co do Wiesława M. i Rafała T., prokurator zwiększył wysokość poręczenia majątkowego do kwoty 200 tys. zł. Prokurator również wobec nich zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

We wtorek CBA poinformowało, że zatrzymało trzy osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w stołecznym MPWiK. Jak przekazało CBA funkcjonariusze dokonali zatrzymań na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.