Warszawa: Młody jelonek uratowany przez turystę

W warszawskiej dzielnicy Włochy młody jeleń zaplątał się w leżący na ziemi drut. Zauważył go przypadkiem kanadyjski turysta. "Bez fachowej pomocy zwierzę nie odzyskałoby wolności" - skomentowała informująca o zdarzeniu Straż Miejska.

Zdjęcie (fot. Straż Miejska) /

Jak podaje stołeczna Straż Miejska, w poniedziałek podczas spaceru w okolicach ulicy Emaliowej, obywatel Kanady zauważył w krzakach podejrzany ruch. Kiedy podszedł bliżej, zauważył młodego jelenia zaplątanego w najprawdopodobniej wyrzucony przez kogoś drut.

Reklama

Mężczyzna zaalarmował Straż Miejską, która po potwierdzeniu obecności zwierzęcia, wezwała weterynarza i łowczego. Jeleń został uwolniony po podaniu tymczasowego środka usypiającego i przetransportowany do lecznicy Lasów Miejskich. Kiedy tylko będzie to możliwe, zwierze zostanie wypuszczony z powrotem do lasu.