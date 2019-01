W Porcie Praskim w Warszawie znaleziono ciało poszukiwanego od piątku Macieja Góraja, doktoranta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - podaje "Gazeta Wyborcza".

- Jego zwłoki znaleziono w zbiorniku wodnym Portu Praskiego. To był nieszczęśliwy wypadek - powiedziała gazecie podkom. Paulina Onyszko z biura prasowego Komedy Rejonowej Policji dla Pragi-Północ.

25-latek wyszedł w piątkowy wieczór z klubu przy ulicy Jagiellońskiej i od tamtej pory bliscy nie mieli z nim kontaktu.

"Powiedział, że wróci wcześnie, pisał, że kocha i tęskni. Jeżeli macie kogoś, na kim wam zależy, to powiedzcie mu wszystko, co chcecie, już dzisiaj. I żyjcie każdym dniem, jakby miał być ostatnim. 13.01 12:58: Znaleźli go, nie żyje. Dziękuję za waszą pomoc" - napisała jego żona na Facebooku.