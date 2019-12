Po ogromnej awarii ciepłowniczej, do jakiej doszło w środę, nadal nie zlikwidowano wszystkich utrudnień na drogach. Zamknięta jest część ulicy Powsińskiej w kierunku centrum, na odcinku od ulicy świętego Bonifacego do ulicy Limanowskiego. Nad ruchem czuwa policja.

Zdjęcie Awaria ciepłownicza w Warszawie /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Jak poinformował kom. Jarosław Sawicki z Komendy Stołecznej Policji, dopuszczony do ruchu jest już odcinek Powsińskiej w kierunku Wilanowa. Zamknięta pozostaje natomiast część Powsińskiej w kierunku centrum na odcinku św. Bonifacego - Limanowskiego.

Policjant zaznaczył, że po godzinie 7 można się spodziewać wzmożenia ruchu, a tym samym - korków. Nad ruchem czuwają patrole policji. Funkcjonariusze apelują do kierowców, aby w miarę możliwości omijali miejsce utrudnień.

Wskutek zamknięcia części ulicy inaczej kursują autobusy linii 131, 180, 185, 187 i 164. Informacje na temat zmian komunikacyjnych w Warszawie aktualizowane są pod adresem: wtp.waw.pl.

Trwają prace nad przywróceniem dostaw

Trwają prace nad przywróceniem dostaw ciepła do mieszkańców okolic awarii, czyli obrębu ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska - poinformowała w czwartek rano spółka Veolia Energia Warszawa SA. Dodano, że służby techniczne robią wszystko, aby dzisiaj usunąć awarię w tej części sieci.

Spółka przekazała, że stale pracuje nad usunięciem awarii sieci, która miała miejsce w środę po godzinie 9.00 przy ul. Powsińskiej w Warszawie oraz, że na miejscu awarii pracuje stale 30 pracowników i ciężki sprzęt.

"Prace będą prowadzone bez przerwy aż do całkowitego usunięcia awarii. Według dotychczasowych ustaleń wiadomo, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach" - napisała Veolia Energia Warszawa SA. w komunikacie.

Ciepło płynie do kolejnych dzielnic

Jednocześnie spółka potwierdziła, że od godz. 2 otrzymują ciepło mieszkańcy: Wilanowa, Tarchomina, Żoliborza, Pragi Północ, Targówka, Mokotowa, Ursynowa, Śródmieścia, Białołęki, Bielan, Pragi Południe, Wawra, Woli, Bemowa, Ochoty i Włoch.

"W nocy ciepło popłynęło również do Ursusa, choć mieszkańcy dzielnicy mogą odczuwać czasowe zakłócenia w dostawach, czyli np. letnie kaloryfery" - przekazała Veolia Energia Warszawa SA.

Jak podała spółka nieustannie trwają prace nad przywróceniem dostaw ciepła do mieszkańców okolic awarii, czyli obrębu ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska. "Służby techniczne Veolii Energii Warszawa robią wszystko, aby dzisiaj usunąć awarię w tej części sieci" - napisała spółka.

Dodała, że o terminach wznowienia dostaw ciepła będzie informować na bieżąco na stronie www.energiadlawarszawy.pl oraz, że kolejne informacje przekaże o godzinie 12.



Zgłoszenie awarii ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 na Mokotowie wpłynęło do straży pożarnej w środę około godziny 9.45. Z rury ciepłowniczej z gorącą wodą, która uległa uszkodzeniu, nastąpił wyciek, przez co wytworzyły się duże ilości pary wodnej. Na miejscu utworzyła się wyrwa w ziemi i powstało rozlewisko wody o długości ok. 600 m, gdzie utknęło ok. 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach.