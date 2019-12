Jak poinformowali przedstawiciele spółki Veolia Energia Warszawa S.A., najpóźniej w godzinach nocnych do większości dzielnic Warszawy znowu popłynie ciepła woda. Niestety, dostawy ciepła nie dotrą do Ursusa oraz do osób mieszkających w okolicy, w której doszło do awarii. Sytuacja na drogach na Mokotowie nadal jest trudna.

Zdjęcie Trwają prace naprawcze sieci ciepłowniczej w Warszawie /Leszek Szymański /PAP

"Od godziny 17 ciepło płynie już do mieszkańców Wilanowa, Tarchomina, Żoliborza oraz częściowo na Pragę Północ i Bródno" - podała Veolia. "Ciepło będzie sukcesywnie docierało w pierwszej kolejności do mieszkańców Pragi Północ, Białołęki, Bielan, Targówka, Pragi Południe, Wawra i Ursynowa. Następnie na Śródmieście, Wolę, Bemowo, Ochotę i Włochy" - dodano.

Firma zakłada, że pełne przywrócenie ciepła w Warszawie nastąpi dzisiaj najpóźniej w godzinach nocnych, ale w dwóch dzielnicach nie będzie go przynajmniej do jutra. Do czwartku bez ciepła pozostaną mieszkańcy Ursusa oraz okolicy awarii, czyli obrębu ulic: Antoniewskiej, Trasy Siekierkowskiej, Idzikowskiego, Puławskiej, Limanowskiego, Gołkowskiej.

Cały czas trwają prace

Veolia przypomniała również w najnowszym komunikacie, że nieprzerwanie pracuje nad usunięciem awarii sieci, która miała miejsce dzisiaj rano przy ul. Powsińskiej w Warszawie. Na miejscu stale jest 30 pracowników i ciężki sprzęt, a prace będą prowadzone bez przerwy aż do całkowitego usunięcia awarii.

"Kończy się pompowanie wody z komór ciepłowniczych w celu zabezpieczenia miejsca awarii" - podała firma.

Zgłoszenie dotyczące awarii sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 wpłynęło do straży pożarnej w środę ok. godz. 9.45.

"Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej" - informował kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej. Mazowiecka straż pożarna podała, że na miejscu powstało rozlewisko wody o długości ok. 600 m, gdzie utknęło ok. 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach.

Wstępnie ustalono, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach.

Ulica Powsińska już przejezdna

Jak poinformowała Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich, jezdnia ulicy Powsińskiej w stronę Wilanowa została odblokowana. Droga była nieprzejezdna po awarii ciepłowniczej w tym miejscu.

"Prace na jezdni są już zakończone. Przeprowadziliśmy tam badanie georadarem, nie ma na niej żadnych uszkodzeń, można po niej bezpiecznie jechać. Została uprzątnięta przez służby porządkowe" - poinformowała rzeczniczka ZDM.

Awaria ciepłownicza w Warszawie 1 / 6 "Otrzymaliśmy zgłoszenie o awarii ciepłowniczej na wysokości adresu Powsińska 67. Zgłoszenie wpłynęło do nas ok. godz. 9.45. Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą woda, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej" - przekazał kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.

Sytuacja na drogach jest trudna

Stołeczna policja poinformowała, że pomimo tego sytuacja na drogach na Mokotowie jest trudna.

"Radzimy, żeby omijać okolice Sadyby i wybierać alternatywne drogi. Na miejscu są policjanci gotowi wskazywać inne trasy" - powiedział nadkom. Jarosław Sawicki, dyżurny z Komendy Stołecznej Policji.