Warszawski ratusz zawiesił umowę z firmą transportową Arriva - poinformowała na Twitterze rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. To reakcja na dwa wypadki z udziałem kierowców miejskich autobusów, do których doszło w ostatnim czasie w stolicy.

Zdjęcie Miejsce wypadku na ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach, gdzie autobus miejski zderzył się z czterema samochodami osobowymi /Rafał Guz /PAP

W ciągu niespełna dwóch tygodni dwóch kierowców miejskich autobusów, zatrudnionych w spółce Arriva, spowodowało wypadki, prowadząc miejskie autobusy pod wpływem narkotyków. Drugi przypadek - dzisiejszy - mają jeszcze potwierdzić badania zlecone przez prokuraturę.



We wtorek (7 lipca) do wypadku z udziałem miejskiego autobusu doszło około godz. 10.30 na ul. Klaudyny na warszawskich Bielanach. Kierowca autobusu linii 181 uderzył tam w cztery zaparkowane pojazdy oraz latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została z ogólnymi potłuczeniami przewieziona do szpitala.



Z kolei 25 czerwca kierowca autobusu linii 186 spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego, w którym zginęła pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany.



O zawieszeniu umowy poinformowała na Twitterze rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.

"Po spotkaniu władz Warszawy z firmą Arriva Polska zawiesiliśmy umowy z wykonawcą. Oczekujemy od firmy przetestowania kierowców i zaświadczenia, że nie zażywają oni substancji psychoaktywnych. W tym czasie połączenia obsługiwać będą pozostali przewoźnicy WTP Warszawa" - napisała Karolina Gałecka.