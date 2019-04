Na stacji metra Centrum we wtorek doszło do wypadku. Pod pociąg wpadła postronna osoba. Została zabrana karetką do szpitala.

Zdjęcie Stacja Centrum warszawskiego metra (arch.) /Jan Bielecki /East News

Jak poinformował PAP Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego, pociągi podziemnej kolejki kursują tylko na odcinkach Kabaty - Politechnika i Młociny-Dworzec Gdański.