Warszawa: Pożar na budowie wieżowca

Pożar na budowie wieżowca na Rondzie Daszyńskiego w centrum Warszawy. Płoną trzy najwyższe kondygnacje budynku "The Warsaw Hub". Trwa akcja straży pożarnej. Prawdopodobnie nikt nie zginął i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego, ponieważ budynek jest w budowie.

Pożar wybuchł na 25. piętrze, po czy rozprzestrzenił się na jeszcze dwie kondygnacje. Najprawdopodobniej doszło do zapalenia się materiałów budowlanych.

W miejscu pożaru nie było ludzi. W budynku - na parterze - byli tylko pracownicy ochrony.

Z ogniem walczy 20 zastępów straży pożarnej. Strażacy gaszą pożar na wysokościach i z poziomu gruntu.



Straż pożarna przekonuje, że nie ma niebezpieczeństwa dla sąsiednich budynków.

Zagrożenia, jeśli istnieją, dotyczą przede wszystkim strażaków, którzy są zmuszeni pracować w maskach, by chronić drogi oddechowe - wskazał w wypowiedzi dla TVP Info mł. bryg. Karol Kierzkowski, oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.



Akcja gaszenia pożaru, która potrwa zapewne wiele godzin, jest koordynowana z innymi służbami - zaznaczył.

Policja apeluje do mieszkańców warszawskiej Woli, by nie zbliżali się do budowy wieżowców na rogu ulic Siennej i Towarowej w związku z zagrożeniem dla życia. Rozżarzone elementy konstrukcji z najwyższych kondygnacji spadają obecnie w dół.

Budowę wieżowca rozpoczęto w 2016 roku. W tym roku planowano jej ukończenie.