Warszawa: Prezydent Trzaskowski sceptyczny w sprawie nadania mostowi południowemu nazwy WOŚP

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest sceptyczny, jeśli chodzi o nadanie budowanemu właśnie mostowi południowemu nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak tłumaczył, zgodnie z tradycją nie honoruje się w ten sposób istniejących organizacji.

Z propozycją, aby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem mostu południowego, wyszli radni z dzielnicy Wawer. Ostateczna decyzja w sprawie nazwy obiektu będzie należała do Rady Warszawy.

Od pomysłu samorządowców z Wawra zdystansował się prezydent stolicy. "Uwielbiam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, współpracuję, kwestuję, natomiast uważam, że jest tego typu tradycja, zresztą potwierdzona uchwałami rady miasta, że organizacje, które już istnieją - raczej im się nie nadaje tego typu nazw, tylko dopiero później się je ocenia historycznie" - argumentował Trzaskowski.



"Myślę, że Orkiestra będzie działać na pewno do końca świata, ale przyjdzie czas, żeby jeszcze ją uznawać wielokrotnie" - dodał. Jak podkreślił, "my wszyscy i tak oddajemy codziennie hołd Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy".

Trzaskowski przypomniał zarazem, że most południowy jest inwestycją rządową.

Most jest częścią budowanej obwodnicy

Tzw. most południowy - który ma łączyć ul. Wał Zawadowski na Wilanowie z Wałem Miedzeszyńskim w Wawrze - to część budowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. We wrześniu ubiegłego roku wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel informował, że cała inwestycja została zrealizowana w 70 proc.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa oraz Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska i Białegostoku.