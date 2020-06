We wtorek (16 czerwca) przed godz. 14 przed pomnikiem AK u zbiegu ul. Jana Matejki i Wiejskiej, a kilkadziesiąt metrów przed wejściem do Sejmu podpalił się mężczyzna. Pomocy udzielili mu policjanci patrolujący okolice parlamentu oraz świadkowie zdarzenia. Poszkodowany został przekazany zespołowi karetki pogotowia. Jak nieoficjalnie dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", jego stan nie zagraża życiu. Motywy jego zachowania nie są na razie znane.

Zdjęcie Miejsce, w którym doszło do zdarzenia /Piotr Molecki/East News /East News

"Mogę potwierdzić, że faktycznie doszło do takiego zdarzenia" - powiedział PAP nadkom. Robert Szumiata. Na razie jednak nie informuje o szczegółach zdarzenia.

Reklama

Więcej informacji o okolicznościach zdarzenia podaje "Gazeta Wyborcza". Jak czytamy, doszło do niego po godz. 13.45. 48-letni mężczyzna miał podejść do dziennikarzy zgromadzonych w okolicach budynku Sejmu i zapytać, czy zajmują się oni dziennikarstwem śledczym. Z relacji świadków, do których dotarła gazeta, wynika, że miał on przy sobie teczkę nasączoną łatwopalną substancją. Według relacji reportera PAP, który jest przed Sejmem, mężczyzna krzyczał, że "nie ma sprawiedliwości w tym kraju". Potem odszedł w stronę pomnika i podpalił się.

Palącego się mężczyznę zauważyli funkcjonariusze patrolujący okolicę i ugasili go wraz ze świadkami. Według świadków, którzy rozmawiali z PAP, policjanci zdjęli z niego płonące spodnie. Według innych świadków jeden z nich miał użyć gaśnicy samochodowej.

Mężczyźnie została udzielona pierwsza pomoc. Poparzony został zabrany karetką pogotowia do szpitala. Jak podaje nieoficjalnie "Wyborcza", jego stan nie zagraża życiu.

Jak przekazał PAP nadkom. Robert Szumiata, poszkodowany to 48-latek zameldowany w Wielkopolsce. "Mężczyzna żyje. Przytomny został zabrany do szpitala" - powiedział policjant.

Na miejscu zdarzenia policja zabezpiecza ślady, policyjny technik robi zdjęcia.