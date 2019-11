W niedzielę żołnierze rozmontowali most pontonowy na Wiśle w Warszawie - przekazał rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.

Zdjęcie Most pontonowy i rurociągu do przesyłu scieków do oczyszczalni Czajka w związku z awarią kolektorów /Adam Burakowski/REPORTER /Reporter

Od rana w niedzielę wojska inżynieryjne prowadzą rozbiórkę mostu pontonowego, z którego w sobotę wieczorem ściągnięto awaryjny rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni "Czajka". Cała akcja ma potrwać trzy doby.



Rzecznik Wód Polskich powiedział, że most został już rozmontowany i rozpoczęła się wywózka jego elementów. Z korytarza rzeki zostanie usuniętych 88 części mostowych i czternaście kutrów. "Wojsko, ze względów logistycznych, daje sobie trzy doby na całą operację" - poinformował Kieruzel.

"Na miejscu pracuje blisko 170 żołnierzy i 80 jednostek sprzętu wojskowego. W operacji biorą udział pojazdy do przewozu bloków pontonowych oraz ciągniki do kutrów holowniczych" - podają na swojej stronie internetowej Wody Polskie.

Bypass umieszczony na skonstruowanym przez wojsko moście pontonowym od września pompował ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Decyzję o jego budowie podjął premier Mateusz Morawiecki ze względu na awarię układu przesyłowego ścieków i prowadzony przez warszawski MPWiK zrzut nieczystości do Wisły.

W czasie gdy działał awaryjny rurociąg, na zlecenie MPWiK naprawiano kolektor w układzie przesyłowym. W minioną sobotę popłynęły nim ścieki.