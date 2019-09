Ścieki z miejskiego kolektora znów spływają do Wisły - informuje TVN24. Zdaniem Wód Polskich, które odpowiedzialne są za instalację, przyczyniła się do tego deszczowa aura. Sytuacja ma wrócić do normy w ciągu kilku godzin - zapewniają.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /Reporter

Jeszcze w weekend zapewniano, że nie ma mowy o tym, by ścieki mogły trafiać do Wisły. Jak informuje jednak TVN24, w środę sytuacja uległa zmianie.

"Chodzi o deszcz" - wyjaśnia w rozmowie z TVN24 Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy Wód Polskich.

"Po awarii ścieki dostają się do Wisły kolektorem burzowym na lewym brzegu, a normalnie spływa nim woda deszczowa. I tak też się dzieje po ostatnich opadach" - czytamy.

Obecnie deszczówka pomieszana jest ze ściekami, ale sytuacja wkrótce ma wrócić do normy. Wody Polskie szacują, że stanie się to w ciągu kilku najbliższych godzin.