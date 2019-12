Warszawa: Veolia wznowiła dostawy ciepła do wszystkich budynków

"W piątek o godz. 6.30 wznowiliśmy dostawy ciepła do wszystkich budynków mieszkalnych w obszarze awarii, jaka miała miejsce przy ul. Powsińskiej w Warszawie" - przekazała w komunikacie spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Awaria ciepłownicza w Warszawie

Jak dodano w komunikacie, obecnie prace skoncentrowane są nad usunięciem skutków awarii sieci.

Według wstępnych ustaleń wiadomo, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach.

"W tej chwili, wiemy, że było rozszczelnienie rurociągu. Jeśli chodzi o szczegółowe przyczyny, to są one badane na miejscu awarii" - powiedziała w czwartek (12 grudnia) rzeczniczka Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada, pytana o przyczyny awarii ciepłowniczej, do której doszło na ul. Powsińskiej na Mokotowie.

Zgłoszenie awarii ciepłowniczej na ul. Powsińskiej na warszawskim Mokotowie wpłynęło do straży pożarnej w środę około godz. 9.45. Nastąpił tam wyciek z rury ciepłowniczej z gorącą wodą, przez co wytworzyło się dużo pary wodnej. Na miejscu powstała wyrwa w ziemi i rozlewisko o długości około 600 m, w którym utknęło około 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach. Część mieszkańców miasta nie miała ciepłej wody i ogrzewania.