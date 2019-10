Policjanci z komisariatu na warszawskim Bemowie zatrzymali 40-letniego mieszkańca, który w mieszkaniu trzymał bez wymaganego pozwolenia ponad 290 sztuk amunicji oraz topory mogące pochodzić z okresu średniowiecza.

Zdjęcie Narzędzia zabezpieczone przez bemowskich policjantów /Policja /materiały prasowe



Policjanci z komisariatu na Bemowie pracowali nad ujawnieniem osób, które mogą posiadać broń lub amunicję nabytą w nielegalny sposób. Na podstawie zgromadzonych informacji wytypowali lokal na terenie dzielnicy, gdzie bez wymaganego zezwolenia mogła być przechowywana amunicja.

Reklama

Kiedy policjanci weszli do mieszkania, w pokoju, w którym przebywał mężczyzna, na półkach leżała amunicja strzelecka w ilości kilkuset sztuk. Policjanci na miejsce wezwali pirotechników, którzy ją zabezpieczyli.



Funkcjonariusze zabezpieczyli również kilka toporów prawdopodobnie z okresu średniowiecza. Będą one przekazane do dalszych badań przez specjalistów. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała oględziny.

40-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia amunicji. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że poszukiwanie bez pozwolenia ukrytych lub porzuconych zabytków, czy też wojskowych elementów, zwłaszcza przy użyciu narzędzi elektrycznych, (np. wykrywacza metali) jest sprzeczne z prawem.