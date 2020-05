Warszawa: Wpadł z amfetaminą, bo zaparkował w niedozwolonym miejscu

Obywatel Ukrainy wpadł z narkotykami po tym, jak policję wezwano do jego niewłaściwie zaparkowanego samochodu. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka/East News /East News

Policjanci z wydziału wywiadowczo-patrolowego północnopraskiej komendy dostali zgłoszenie o zaparkowanym samochodzie, który utrudnia ruch pieszych. Kiedy przyjechali na miejsce poprosili mężczyznę siedzącego w bmw o dokumenty. Zdenerwowany 25-latek tłumaczył, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów, ponieważ zostawił je w domu.

Reklama

Gdy młody mężczyzna na polecenie policjantów wysiadł z auta, funkcjonariusze zauważyli wystającą spod siedzenia kierowcy saszetkę, a w niej dokumenty. Okazało się, że to obywatel Ukrainy. Następnie przeszukali samochód i znaleźli torebkę foliową z zawartością białego proszku. W związku z tym zatrzymali mężczyznę.

Po zważeniu zabezpieczonych substancji i przebadaniu testerami okazało się, że z zabezpieczonej ilości narkotyków najprawdopodobniej można byłoby przygotować około 50 działek amfetaminy.

25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Teraz będzie musiał stawiać się w komendzie dwa razy w tygodniu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.