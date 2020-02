Warszawa: Wycinka nad Wisłą tymczasowo wstrzymana

- Wycinka nad Wisłą tymczasowo wstrzymana. Będą rozmowy w formule okrągłego stołu nad możliwymi zmianami w inwestycji przeciwpowodziowej na Wybrzeżu Helskim - poinformowało we wtorek stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Władze stolicy spotkają się z aktywistami w piątek.

Zdjęcie Warszawa: Protest na ulicy Wybrzeże Helskie /Adam Burakowski /Reporter

W połowie stycznia władze Warszawy poinformowały, że konsekwencją inwestycji przeciwpowodziowej będzie konieczność wycinki 500 drzew koło wybrzeży Szczecińskiego i Helskiego. Zapowiedziały przy tym, że w zamian miasto zasadzi tam tyle samo drzew.

Reklama

W poniedziałek przy Wybrzeżu Helskim zebrała się grupa aktywistów z organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, a także mieszkańców Pragi Północ. Zaapelowali do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i radnych Warszawy, aby wstrzymać wycinkę drzew na tym terenie, który - co podkreślali - należy do obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

We wtorek stowarzyszenie MJN poinformowało na Facebooku, że na miejsce protestu przyjechali prezydent Warszawy i dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyna Glusman. W wyniku rozmów - podało MJN - zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu wycinki i rozpoczęciu dyskusji nad planami stołecznych władz.

"Wycinka nad Wisłą wstrzymana! Będą rozmowy w formule okrągłego stołu nad zmianami w inwestycji" - napisało stowarzyszenie. "Rozmowy mają się rozpocząć w piątek rano. Wierzymy że przyniosą dobry rezultat dla przyrody i bezpieczeństwa mieszkańców" - podkreśliło.