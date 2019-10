Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości położonych przy ul. Mokotowskiej 40 i Skaryszewskiej 11, a także przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie.

Zdjęcie Orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie /123RF/PICSEL

W sprawie nieruchomości położonych przy ul. Mokotowskiej 40 i Skaryszewskiej 11 oprócz warszawskiego magistratu skargę na decyzję komisji reprywatyzacyjnej złożyli beneficjenci tych decyzji - w przypadku Mokotowskiej 40 - Marian i Danuta Robełkowie, a w przypadku Skaryszewskiej 11 - Tomasz Szulc.

Reklama

W obu sprawach miasto zaskarżyło decyzje tylko co do części uzasadnienia. W przypadku Mokotowskiej 40 pełnomocnicy ratusza wnieśli o zawieszenie postępowania, a przy Skaryszewskiej 11 - o jego odroczenie, by zbadać, na jakim etapie jest postępowanie przygotowawcze w sprawie reprywatyzacji prowadzone przez warszawską prokuraturę.

Chodzi o skierowany we wrześniu akt oskarżenia w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości obejmujący 13 osób, którym zarzucono 37 przestępstw, w tym korupcyjnych. Wśród oskarżonych są: były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy Jakub R., sześciu byłych urzędników tego biura, trzech radców prawnych Urzędu m. st. Warszawy, warszawski przedsiębiorca i nabywca roszczeń, pełnomocnik wielu podmiotów w postępowaniach reprywatyzacyjnych oraz warszawski notariusz.

Przestępstwa urzędnicze i korupcyjne, których mieli się dopuścić oskarżeni, dotyczą nieruchomości położonych w Warszawie, m.in. tej przy ul. Mokotowskiej 40.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie przychylił się do wniosków miasta i postanowił o uchyleniu decyzji komisji weryfikacyjnej w przypadku obu adresów.

Decyzję zwrotową w sprawie Mokotowskiej 40 komisja reprywatyzacyjna unieważniła w sierpniu zeszłego roku - w zakresie udziału, którego użytkownikami wieczystymi byli beneficjenci reprywatyzacji - Danuta i Marian Robełek oraz spółka Plater. W pozostałym zakresie komisja stwierdziła wydanie przez prezydenta m.st. Warszawy decyzji z naruszeniem prawa.

Decyzję w sprawie Skaryszewskiej 11 komisja uchyliła w kwietniu tego samego roku.