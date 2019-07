Ponad 3000 kandydatów nie zakwalifikowało się do żadnej ze szkół - powiedziała podczas konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Podała także szczegółowe dane dotyczące rekrutacji do szkół średnich w Warszawie.

Zdjęcie Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska oraz dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk /Wojciech Olkuśnik /PAP

W tym roku o przyjęcie do stołecznych liceów i techników ubiegało się 47 tys. uczniów, w tym ponad 17 tys. spoza Warszawy. Przygotowano dla nich 45 260 miejsc. Ponad cztery tysiące absolwentów dostało się do szkół dziewiątego i dalszego wyboru.

- W ubiegłym tygodniu "upchnęliśmy" 2000 uczniów - mówiła Kaznowska opisując działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc w szkołach średnich.

- Gdyby nie to, liczba uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, przekroczyłaby 5000. To oznacza, że zajęcia obowiązkowe będą się zaczynały o 7:30 do 17:30 - podkreśliła wiceprezydent Warszawy.

Renata Kaznowska zwróciła też uwagę na to, że są przypadki klas, w których uczyć się będą tylko laureaci olimpiad.