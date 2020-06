"Oczekujemy na opinię w zakresie badań toksykologicznych kierowcy autobusu. Nie możemy na razie mówić o szczegółach przeszukania w kabinie" - poinformowała na konferencji prasowej rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Mirosława Chyr.

Przypomnijmy, że według nieoficjalnych informacji radia Zet , kierowca autobusu 186, który 25 czerwca spadł z wiaduktu w Warszawie, był pod wpływem amfetaminy. Jak informowała stacja, w kabinie, tuż przy kierowcy, znaleziono woreczek z tym narkotykiem.



Obecność amfetaminy potwierdziły zarówno badania moczu, jak i badania krwi kierowcy - informowało z kolei RMF FM.

Kierowca zatrzymany, ale jeszcze nie był przesłuchiwany

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie odniosła się do tych doniesień. Poinformowała jednak, że prowadzone jest śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem jest śmierć człowieka.

"Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 12" - podkreśliła na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury, Mirosława Chyr. Poinformowała, że kierowca autobusu został zatrzymany, ale na razie przebywa w szpitalu i jest pod opieką lekarzy.



"Oczekujemy na opinię w zakresie badań toksykologicznych kierowcy, która będzie istotna dla oceny odpowiedzialności karnej kierowcy. Nie możemy na razie mówić o szczegółach przeszukania w kabinie" - dodała. "Mam nadzieję, że będę mogła odnieść się do tej kwestii być może jeszcze w dniu dzisiejszym" - podkreśliła.

Rzeczniczka przekazała też, że opinia toksykologiczna powinna wpłynąć do prokuratury za około dwie, trzy godziny.

"Prokuratorzy wykonali wszelkie niezbędne czynności na miejscu zdarzenia - przeprowadzili oględziny autobusu, oględziny miejsca wypadku, zabezpieczone zostały nagrania z rejestratorów znajdujących się w autobusie, przesłuchano część świadków wypadku" - dodała.



Prokuratura poinformowała także, że kierowca autobusu dotychczas nie został jeszcze przesłuchany.



"Aby podjąć decyzję o przesłuchaniu kierowcy i zdecydować, w jakiej roli zostanie on przesłuchany, czy będzie miał status świadka, czy też będzie podejrzany, niezbędne jest uzyskanie opinii z zakresu badań toksykologicznych, która w tej chwili wydaje się być najistotniejszym dowodem w sprawie, który zdecyduje o dalszym biegu tego postępowania oraz o dalszym losie zatrzymanego kierowcy" - wyjawiła rzeczniczka.

Tragiczny wypadek

W czwartek (25 czerwca) w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. Bilans wypadku to jedna ofiara śmiertelna oraz 17 poszkodowanych.

Ofiarą śmiertelną jest starsza, około 70-letnia kobieta.



Z obecnych ustaleń prokuratury wynika, że cztery osoby są w stanie ciężkim, w tym jedna w stanie bardzo ciężkim.



"Pozostałe osoby po udzieleniu im niezbędnej pomocy medycznej zostały zwolnione do domów" - poinformowała prokuratura.