W Warszawie trwa akcja ratunkowa. Autobus przegubowy komunikacji miejskiej spadł z wiaduktu. Jest wielu poszkodowanych. Warszawski ratusz potwierdził informacje o jednej ofierze śmiertelnej. Jak informuje policja, wiele wskazuje na to, że przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy.

Zdjęcie Wypadek autobusu w Warszawie / Jakub Kamiński /East News

- O godz. 12:39 otrzymaliśmy zgłoszenie, że autobus MPK, jadący w stronę Żoliborza, miał wypadek. Jego tylna część zsunęła się na ścieżkę rowerową Wisłostrady. W akcję ratunkową zaangażowana jest policja, straż pożarna i pogotowie - powiedział Interii sierżant sztabowy Irmina Sulich z biura prasowego warszawskiej policji.

Do wypadku doszło na moście Grota-Roweckiego.

- Autobusem jechało 40 osób, 20 z nich odniosło mniejsze lub większe obrażenia. Niestety, mamy jednego zabitego - przekazał obecny na miejscu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

"Autobus był praktycznie nowy"

Rzecznik prasowy warszawskiego ZTM Tomasz Kunert poinformował, że wypadkowi uległ autobus linii 186 o napędzie gazowym. Pojazd wyjechał na trasę o godzinie o 5.25 rano.

- Czas pracy kierowcy dzisiaj na pewno nie był przekroczony, to jest autobus przegubowy o napędzie gazowym, autobus nowy. One weszły do eksploatacji w grudniu zeszłego roku - powiedział Kunert. Wyjaśnił, że autobus jechał w kierunku pętli na Szczęśliwcach, przełamał bariery na trasie S8, część autobusu zawisła na trasie, a część spadła poniżej wiaduktu.

- Kierowca jest oczywiście certyfikowany, czas pracy nie był dzisiaj przekroczony - podkreślił rzecznik warszawskiego ZTM. Dodał, że kierowca autobusu jest w tej chwili pod opieką służb.

Pięć osób w ciężkim stanie

Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził, że w wypadku poszkodowanych zostało 17 osób, z czego pięć jest w stanie ciężkim. Jedna osoba zmarła.

- Osoby zostały zlokalizowane i przeprowadzony triaż. Określone są szybkie dostępy dla osób w ciężkim stanie. Pozostałe sukcesywnie będą przewożone do Szpitala Bielańskiego, dzieci zostały przewiezione do szpitala pediatrycznego na Trojdena, do Szpitala Bródnowskiego, szpitala na Linleya, szpitala na Banacha, te wszystkie szpitale są w gotowości i czekają na pacjentów" - mówił Szumowski.

- Mamy informację, że jedna osoba zginęła, a pięć jest w stanie ciężkim. W tej chwili to jest naprawdę walka o życie i zdrowie tych osób - powiedział minister zdrowia w czasie konferencji prasowej.

Służby zabezpieczają obecnie autobus, który uległ wypadkowi, aby nie doszło do kolejnego zdarzenia. Pojazd częściowo wisi na barierkach mostu i mógłby się osunąć.

Specjalna infolinia

Urlop wzięty na potrzeby kampanii wyborczej przerwał prezydent Warszawy. Jak informuje dziennikarz Interii Łukasz Piątek, Rafał Trzaskowski jest już na miejscu i rozmawia ze służbami.

Trzaskowski mówił dziennikarzom na miejscu wypadku, że trwa ustalanie przyczyn. "Na mocy obowiązującego prawa będzie powołana komisja przez policję, gdzie również będą przedstawiciele miasta, która będzie wyjaśniać, co się wydarzyło" - powiedział.

Dodał, że 17 osób poszkodowanych jest w szpitalach. "Duża część z tych osób jest w szpitalach miejskich. Myśmy natychmiast, w momencie, kiedy ja otrzymałem informację o tym wypadku, postawili szpitale w stan gotowości" - mówił.

- Część ofiar jest w Szpitalu Bielańskim, dokąd ja się zaraz udam. Oczywiście zapewniamy pomoc psychologiczną dla wszystkich, którzy tego wsparcia będą potrzebowali - zapewnił prezydent Warszawy.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza przekazała, że prezydent miasta zlecił uruchomienie specjalnej infolinii dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku. Ratusz organizuje też pomoc psychologiczną. Infolinia działa pod numerem telefonu: 22 277 55 60.

Śmigłowiec LPR zabrał 17-latkę

Na miejscu wypadku działa 10 karetek pogotowia i jeden zespół lotniczy. Rozstawiony został też szpital polowy.

Jak poinformowała rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka, śmigłowiec zabrał z miejsca wypadku ranną 17-latkę z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Nastolatka została przetransportowana do jednego ze szpitali dziecięcych w stolicy.

Policja ma pierwsze hipotezy

- Na tą chwilę możemy mówić o kilku hipotezach związanych z tym zdarzeniem. Najbardziej prawdopodobna jest ta związana z zasłabnięciem kierowcy. Wiele wskazuje na to, że to właśnie jest główną przyczyną tego zdarzenia - poinformował nadkom. Sylwester Marczak z wydziału komunikacji Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z TVN24.



Oficer dodał też, że na miejscu pracują prokuratorzy, którzy między innymi przesłuchują świadków zdarzenia, oraz technicy kryminalistyczni. Marczak poinformował, że kierowca autobusu jest trzeźwy.