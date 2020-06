Trwają czynności procesowe w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Koordynuje je prokuratura. Kierowca, który prowadził autobus komunikacji miejskiej, znajduje się pod nadzorem policji. - Ponawiamy apel. Jeżeli ktoś jeszcze ma nagranie autobusu linii 186, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji - zaapelował na konferencji prasowej nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Służby pracują na miejscu wypadku autobusu miejskiego w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

Sylwester Marczak podkreślił, że działania służb, które trwają od pięciu godzin, powoli dobiegają końca, jednak należy liczyć się z dalszymi utrudnieniami w okolicach miejsca wypadku. Ze stołecznej sieci dróg zostanie wyłączony ślimak, w okolicach którego doszło do zdarzenia. Ze względów bezpieczeństwa ograniczony zostanie także limit prędkości.

Wiodąca hipoteza: Zasłabnięcie kierowcy

Reklama

- Cały czas wiodącą hipotezą dotyczącą zdarzenia jest zasłabnięcie kierowcy. W tej chwili wykonujemy już czynności procesowe z poszczególnymi osobami. Mówimy tutaj o przesłuchaniu świadków, o wykonaniu czynności z osobami, które brały udział w tym zdarzeniu - powiedział nadkom. Marczak.

Rzecznik stołecznej policji zaapelował do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają nagrania autobusu zarówno z momentu wypadku, jak i wcześniej.



- Pierwsze osoby, za co bardzo dziękujemy, kontaktują się z nami. Mowa tu o osobach, które wskazują na nagrania, jakie zarejestrowały urządzenia w ich pojazdach. Dlatego ponawiamy apel. Jeżeli ktoś jeszcze ma nagranie autobusu linii 186, niekoniecznie z samego zdarzenia, ale również poprzedzające to zdarzenie, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji. Wszystkie te materiały zostaną przez nas wykorzystane - zapewnił rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa: Wypadek autobusu miejskiego 1 / 10 "O godz. 12:39 otrzymaliśmy zgłoszenie, że autobus MPK jadący w stronę Żoliborza miał wypadek. Jego tylna część zsunęła się na ścieżkę rowerową Wisłostrady" - powiedział Interii sierżant sztabowy Irmina Sulich z biura prasowego warszawskiej policji. Źródło: East News Autor: Jakub Kamiński udostępnij

Kierowca był trzeźwy

- Pierwsze badania dotyczące stanu trzeźwości wykazały trzeźwość kierującego. Zawsze w tego typu przypadkach, tam gdzie mamy do czynienia z tragedią, tam gdzie mamy do czynienia z tak poważnym zdarzeniem - przypomnijmy jedna osoba zginęła, 17 zostało zabranych do szpitala, w tym cztery są ciężko ranne - tam również zabezpieczana jest krew - stwierdził nadkom. Marczak. Poinformował, że podobnie było w przypadku kierowcy autobusu. Jego krew także została zabezpieczona do badań pod kątem obecności środków psychoaktywnych.

Rzecznik zapowiedział też, że zostaną wykonane dodatkowe badania techniczne pojazdu po usunięciu go z miejsca wypadku i odholowaniu na parking.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypadek autobusu w Warszawie. Jak wyglądała akcja ratunkowa? Interia.tv

Trwa zabezpieczanie dowodów

Jak poinformował nadkom. Marczak, na miejscu zdarzenia już od pięciu godzin pracuje ponad 100 osób. Ważne jest zabezpieczenie jak najobszerniejszego materiału dowodowego, który posłuży do wyjaśnienia tego, co było przyczyną wypadku. W tym celu mają zostać wykorzystane między innymi nagrania z monitoringu i przesłuchania świadków. Technicy zabezpieczyli już pliki z nagraniami z autobusu.

Na pytanie dziennikarzy, czy kierowca został już przesłuchany, rzecznik stołecznej komendy poinformował, że pierwsze kroki w tym kierunku zostały już wykonane.

- Mówimy cały czas o sytuacji, w której z osobą już wykonano pierwsze czynności - mowa o rozpytaniu. W tym przypadku mamy do czynienia z osobą, która znajduje się pod nadzorem policji. Jest to osoba, która została doprowadzona do szpitala, czy też raczej została przewieziona do szpitala, jako jedna z osób rannych, ale nie jest ona w gronie osób ciężko rannych. W przypadku osób, które trafiły do szpitala, przeprowadzanie z nimi czynności uzależnione jest również od opinii lekarza. Cały czas najważniejszy jest stan zdrowia poszczególnych osób. Jeżeli będzie zgoda, to z wszystkimi będziemy wykonywać czynności procesowe - podkreślił nadkom. Marczak.

Rzecznik KSP podkreślił, by nie spekulować w sprawie przyczyn wypadku.

- Zachęcam przede wszystkim do tego, żeby odpuścić sobie gdybanie, dlatego, że jednak mamy do czynienia z bardzo poważnym zdarzeniem, z poważną tragedią ludzką. W tym przypadku pozostawmy wyjaśnienia śledczym, policjantom, prokuratorom - stwierdził, podkreślając, że to prokuratorzy podejmą decyzję odnośnie ewentualnych zarzutów i kierunku prowadzonych czynności.