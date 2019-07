Policjanci z wydziału kryminalnego stołecznej policji zakończyli działania w domu dziadków zaginionego w środę pięcioletniego Dawida Żukowskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim. Babcia dziecka, a matka jego nieżyjącego ojca, pojechała razem z policjantami.

Babcia Dawida mieszka w segmencie niewielkiego bliźniaka na jednym z osiedli w Grodzisku Mazowieckim. "Państwo Ż. mieszkają tu już około 20 lat. To repatrianci z Kazachstanu. Bardzo dobrzy i mili ludzie. Znałam ich syna i wnuczka, to był mój ulubieniec. Wczoraj rano ich widziałam. Ojciec przyjechał samochodem z dzieckiem. Wymieniliśmy pozdrowienia. Do Dawidka powiedziałam: 'O jest i mój ulubieniec'. Pukali do drzwi domu, w którym mieszkali dziadkowie, ale chyba nikogo nie było i odjechali" - opowiada jedna z mieszkanek osiedla.

Sąsiadka, która zajmuje drugą część bliźniaka, powiedziała, że widziała, jak w środę ok. godziny 17.00 przyjechał ojciec dziecka i zabrał go od dziadków. "Zapytałam Dawidka, co taki smutny, dlaczego płacze. Odpowiedział, że spadł z krzesła. Pocieszyłam go, mówiąc, że na pewno zaraz przestanie boleć" - relacjonowała kobieta. Przyznała, że jest wstrząśnięta śmiercią ojca i zaginięciem dziecka. "Kto by pomyślał, nic nie wskazywało na to, że może dojść do takiej tragedii" - oznajmiła.

Inni sąsiedzi z osiedla podkreślali, że rodzina wyglądała na bardzo zgodną. "Mieszkali tu razem z rodzicami. Wyprowadzili się może rok, a może dwa lata temu. Ojciec był bardzo przywiązany do dziecka. Jego żona, matka Dawidka, to bardzo miła osoba. Wiele razy z nią rozmawiałam" - powiedziała jedna z mieszkanek bloku stojącego naprzeciwko domu dziadków.

Ojciec chłopca nie żyje

5-letni Dawid został zabrany przez swojego ojca z miejsca zamieszkania ok. godz. 17.00 w środę. Według informacji policji przed godz. 21.00 ojciec najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Mężczyzna miał prawa rodzicielskie; ta sprawa nie ma charakteru uprowadzenia. Informację o śmierci mężczyzny KPP w Grodzisku Mazowieckim otrzymała o godz. 20.52. Mężczyzna zginął potrącony na torach kolejowych.

Policjanci zgłoszenie o utracie kontaktu z chłopcem i jego ojcem dostali ok. północy od zaniepokojonej osoby z rodziny. Poszukiwania dziecka rozpoczęły się w nocy; funkcjonariusze wykorzystują przy tym m.in. drony Komendy Głównej Policji i psy tropiące.

Obecnie ekipy poszukiwawcze przeczesują tereny zielone graniczące z osiedlem Łąki w Grodzisku Mazowieckim.

Chłopiec ubrany jest w niebieską bluzę, niebieskie spodnie jeansowe i niebieskie trampki z logiem Zygzaka McQueena.

Wszelkie zgłoszenia, nawet anonimowe, można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

