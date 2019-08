"Władze Warszawy podjęły decyzję o przyjęciu pomocy polegającej na zbudowaniu alternatywnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki" - poinformował w piątek szef KPRM Michał Dworczyk po posiedzeniu sztabu kryzysowego. O godz. 11 na brzegu Wisły pojawi się rekonesans wojskowy.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk / Radek Pietruszka /PAP

W piątek rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym uczestniczył m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Po zakończeniu posiedzenia szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że podczas spotkania przedstawiono władzom Warszawy propozycję pomocy polegającej na zbudowaniu alternatywnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej Warszawy, tak aby następnie trafiły one do oczyszczalni ścieków "Czajka".

"Bardzo się cieszymy, że władze Warszawy podjęły decyzję o przyjęciu tej pomocy" - powiedział Dworczyk.

Poinformował, że powstaje zespół roboczy, którego szefem zostaje wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. "Wody Polskie zintegrują wszystkie działania niezbędne do tego, żeby ta przeprawa i ten rurociąg powstał" - dodał szef KPRM.

Zapasowy rurociąg

Poinformował, że o godz. 11 pojawi się rekonesans wojskowy na brzegu Wisły i wojskowi zaczną przygotować budowę przeprawy. "Z trzech garnizonów zostaną ściągnięte niezbędne siły i środki do tego, żeby przeprawa została zbudowana przez Wisłę, a następnie tą przeprawą zostanie pociągnięty najpierw elastyczny rurociąg, którym pompy powodziowe zaczną tłoczyć ścieki" - powiedział Dworczyk. Ścieki te, jak dodał, trafią do oczyszczalni Czajka.

Następnie zostanie wykonane docelowe rozwiązanie: rurociąg, którym ścieki - przy wykorzystaniu grawitacji - będą transportowane do oczyszczalni Czajka. Z kolei ten pierwszy rurociąg będzie traktowany jako awaryjny.

"Takie rozwiązanie, właśnie z tym zapasowym rurociągiem, pozwoli na bezpieczny transport nieczystości, ścieków do oczyszczalni Czajka przez wiele tygodni, bo zapewne właśnie tyle potrwa naprawa rurociągu biegnącego pod dnem Wisły" - powiedział Dworczyk.

Trzaskowski: Konieczna jest współpraca miasta z rządem

Po zakończeniu posiedzenia prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówił z kolei, że z jego strony jest "pełna deklaracja ścisłej współpracy ze wszystkimi, którzy chcą pomóc rozwiązać problem, bo to jest w tej chwili najważniejsze i taką deklarację pan minister Dworczyk złożył".

"Udajemy się do spółki MPWiK po to, żeby rozmawiać o tych wszystkich scenariuszach, które zostały przedstawione przez stronę rządową" - zaznaczał.

Jednocześnie podkreślał, że miasto pracuje "nad swoimi scenariuszami (...). W związku z tym myślę, że dzisiaj uzgodnimy na poziomie szczegółowym plan wspólny działań".

"Z jednej strony będzie dalej funkcjonował sztab kryzysowy, który zajmuje się całością problemu, w którym od samego początku uczestniczą przedstawiciele rządu (...), a z drugiej strony będziemy pracowali nad koncepcją przerzucenia ścieków bezpośrednio do oczyszczalni ścieków i również nad naszymi koncepcjami, które mają na celu - zanim ten dodatkowy awaryjny rurociąg zostanie wybudowany - doprowadzić do tego, żeby te ścieki były tak ozonowane, żeby były jak najmniej szkodliwe dla środowiska" - podkreślił Trzaskowski.

Dopytywany przez dziennikarzy, co z budową mostu pontonowego, odparł: "Rozmawiamy o koncepcji budowy takiego mostu przez stronę rządową, oczywiście z naszą współpracą, dlatego, że ta współpraca jest absolutnie konieczna".

Trzaskowski zapewnił też, że w stolicy nie ma zagrożenia epidemiologicznego "Woda w Warszawie jest w 100 proc. bezpieczna (...) Ten zrzut ścieków jest poniżej wszystkich ujęć dla Warszawy, więc nie ma wpływu na jakość wody w Warszawie" - zaznaczył.