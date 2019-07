1 4

Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy widzieli szarą skodę fabię o numerach rejestracyjnych WGM 01K9. Na miejscu pasażera od strony kierowcy na szybie znajduje się zasłona przeciwsłoneczna z logo Zyzgazka McQuinna. Samochód ten został odnaleziony, ale dla policji istotna jest informacja, którędy się przemieszczał. "Dla nas bardzo ważna informacja dotyczy samego pojazdu bez względu na to, czy znajdował się on w ruchu, czy też był pozostawiony na parkingu" - wyjaśnił rzecznik Komendy Stołecznej Policji, kom. Sylwester Marczak z KSP. Według policji wszystko wskazuje na to, że 5-letni Dawid jest w okolicach Grodziska Mazowieckiego lub warszawskiego Okęcia. Poszukiwania chłopca trwają od północy. Jak podają służby, wczoraj około 17.00 ojciec zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku. Po czterech godzinach, przed 21.00 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Do tej pory nie jest znane miejsce pobytu dziecka. Samochód, którym poruszał się ojciec chłopca