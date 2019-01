Jutro nad ranem mieszkańcy Polski będą mogli zobaczyć całkowite zaćmienie Księżyca. Księżyc przybierze wtedy czerwoną barwę, charakterystyczną dla zachodzącego Słońca. Dodatkowo na ten sam dzień przypada tak zwana superpełnia Księżyca.

Zdjęcie Taką barwę przybierze Księżyc /Tadeusz Koniarz /Reporter

Całkowite zaćmienie Księżyca rozpocznie się o godz. 5.41. "Księżyc wejdzie w cień Ziemi i będzie tam mniej więcej przez godzinę. Do godz. 6.43 będzie można zobaczyć to zjawisko. Zobaczymy też, jak cień Ziemi nachodzi i schodzi z Księżyca, będzie można zaobserwować dzięki temu krzywiznę Ziemi"- mówi Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik.

Do obserwacji tego zjawiska nie potrzeba żadnych przyrządów astronomicznych. Można posłużyć się lornetką albo teleskopem i zobaczyć Księżyc w powiększeniu.

Ostatni raz zaćmienie Księżyca w Polsce można było obserwować 27 lipca 2018 roku. Było ono najdłuższe od stu lat i trwało ponad 90 minut.

Według astronomów na kolejne całkowite zaćmienie Księżyca trzeba zaczekać do 2025 roku.