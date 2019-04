Delfiny, wieloryby i natura języka – wykład prof. Vincenta Janika

Dlaczego delfiny zawsze się przedstawiają? Jak wygląda "życie wewnętrzne" wielorybów? Jakie informacje potrafią sobie przekazywać morskie ssaki? Czy posiadają odmienne tradycje kulturowe?

Zdjęcie /materiały promocyjne

Te wszystkie pytania od lat zadają sobie etolodzy kognitywni i biolodzy morscy, zainteresowani niezwykłym rzędem ssaków - waleni. To odlegli potomkowie niepozornych lądowych drapieżników, które w ciągu kilkudziesięciu milionów lat ewolucji stopniowo przeniosły się do rzek, mórz i oceanów. Nowe środowisko życia delfinów i innych waleni ukształtowało u nich szereg przystosowań niespotykanych u innych ssaków - płetwy, biosonary, czy emitujące dźwięki melony. Sposób doświadczania przez nie świata tak bardzo różni się od naszego, że prawie niemożliwe jest wyobrażenie sobie, jak to jest być delfinem.

Tym, co nas łączy, jest bogate życie społeczne i złożony system komunikacji, który sekrety naukowcy zaczęli odkrywać dopiero od niedawna. Jak dotąd udało się ustalić m.in. to, dlaczego delfiny mają swoje imiona. Otóż sposób emitowania przez nie dźwięków sprawia, nie potrafią się one rozpoznawać po cechach głosu (podczas gdy my rozpoznajemy się nawet przez telefon). Delfiny w dzieciństwie przyjmują więc imiona, które dodają do swoich komunikatów, za każdym razem przedstawiając się słuchaczom.

Co jeszcze wiemy o ich komunikacji? Jak bardzo złożone informacje potrafią sobie przekazywać? Czy komentują swoje bogate interakcje społeczne? Dzięki czemu precyzyjnie koordynują zachowania podczas polowań? Czy wbrew naszym ugruntowanym przekonaniom wcale nie jesteśmy jedynym gatunkiem, który natura obdarzyła językiem?

Na pytania te odpowie w swoim wykładzie z serii "Wielkie Pytania w Krakowie" jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy morskich ssaków - Vincent Janik, profesor Uniwersytetu w St Andrews i dyrektor Szkockiego Instytutu Oceanicznego. To właśnie jego zespół zdołał wyjaśnić zagadkę imion delfinów, która fascynowała biologów i kognitywistów od niemal półwiecza, a w wielu innych publikacjach opisał zachowania społeczne oraz inne cechy komunikacji licznych gatunków morskich ssaków - słynne pieśni wielorybów, zadziwiająco bogate wokalizacje fok czy całą gamę gwizdów delfinów. Prof. Janik bierze również udział w głośnej debacie naukowej dotyczącej przekazu kulturowego u zwierząt oraz bada życie emocjonalne i zdolności umysłowe morskich ssaków.

Wielkie Pytania w Krakowie to wspólny projekt Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Miasta Kraków, którego celem jest pokazywanie nauki jako istotnego obszaru ludzkiej kultury. Razem z zaproszonymi gośćmi zastanawiamy się nad współczesnymi odpowiedziami na pytania, które ludzie stawiają sobie od wieków i które wielokrotnie stanowiły inspirację do powstania wielu dzieł literackich, muzycznych czy sztuk wizualnych.

Jak dotąd w tej serii wzięli udział: filozof i kognitywista Daniel Dennett, badacz świadomości i jej ewolucyjnej historii; historyk Norman Davies, który opowiadał o roli przypadków w dziejach ludzkości, a także John Dylan-Haynes, neurobiolog, którego błyskotliwe eksperymenty rzuciły nowe światło na zagadnienie wolnej woli. Nagrania wystąpień wszystkich gości specjalnych serii "Wielkie Pytania w Krakowie" znaleźć można na kanale youtube.com/copernicuscenter.

Czas: 2 kwietnia, godz. 18:00

Przestrzeń: Pałac Larisha, WPiA UJ, ul. Bracka 12 w Krakowie, aula główna.

Transmisja: youtube.com/copernicuscenter