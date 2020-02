Wiele wskazuje na to, że w Kanadzie odkryto gatunek dinozaura, który może być najstarszym członkiem rodziny tyranozaurów i który miał prześladować Amerykę Północną przed niemal 80 milionami lat!

Jego oficjalna nazwa brzmi Thanatotheristes degrootorum, ale naukowcy nazwali go Thanatosem. Jak mówi prof. Darla Zelenitsky z Instytutu Paleobiologii dinozaurów na Uniwersytecie w Calgary, cytowana przez BBC, to odniesienie do greckiego boga śmierci.

"W tamtym czasie był to najgroźniejszy drapieżnik w Kanadzie" - mówi Zelenitsky.

Badacze podkreślają, że to pierwsze takie wydarzenie od pół wieku. W 1970 roku został odkryty inny gatunek tyranozaura, Daspletosaurus.

Z badań wynika również, że Thanatos - który mógł mieć nawet osiem metrów wysokości, długi, głęboki pysk oraz żeby o długości 7 centymetrów - był spokrewniony ze znanym dotychczas T. rexem. Ten ostatni siał postrach ok. 66 mln lat temu, zaś nowo odkryty gatunek tyranozaura - prawie 80 mln lat.



Darla Zelenitsky zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jak twierdzi, tyranozaurów było stosunkowo niewiele (wśród wszystkich rodzajów dinozaurów) w porównaniu z gatunkami roślinożernymi, ze względu na charakter łańcucha pokarmowego. Co jeszcze bardziej podkreśla wagę najnowszego odkrycia.

