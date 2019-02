Wieczorem i w nocy z wtorku na środę będziemy świadkami zjawiska określanego jako pełnia superksiężyca. ​Wyjątkowo duży i jasny Księżyc będziemy mogli oglądać na naszym niebie do środy rana.

Zdjęcie Wyjątkowo duży i jasny Księżyc można obserwować na niebie do środy rana /DUMITRU DORU /PAP/EPA

"To zwyczajna pełnia plus moment, w którym Księżyc jest w perygeum, czyli w punkcie na swojej orbicie najbliższym Ziemi. Jeżeli ktoś ma okna od strony południa, wtedy w nocy Księżyc może przeszkadzać swoim światłem, bo będzie trochę jaśniejszy. Nie ma znaczenia, w której części Polski będziemy oglądać superksiężyc. Najważniejsze, żeby było to miejsce, w którym jest bezchmurne niebo. Przeszkadzać może nam jedynie smog, wtedy warto wyjechać poza miasto" - podkreśla w rozmowie z RMF FM Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

"Dzisiejszy superksiężyc to ostatnia superpełnia w tym roku. Kolejna spodziewana jest dopiero w marcu 2020 r. Żeby doszło do superpełni, obok siebie muszą wystąpić dwa zjawiska: perygeum i pełnia" - dodaje Mateusz Borkowicz.

Dzisiejsza pełnia Księżyca określana jest mianem Snow Moon, czyli Pełni Śnieżnego Księżyca.