Uniwersytet Jagielloński ma już 656 lat

Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie złożyli we wtorek kwiaty przy grobowcach królów w katedrze wawelskiej. Uczcili w ten sposób 656. rocznicę powołania UJ. Tego samego dnia elektorzy drogą elektronicznego głosowania wybiorą 306. rektora uczelni.

Zdjęcie ektor UJ prof. Wojciech Nowak (L) oraz prorektorzy UJ: prof. dr hab. Jacek Popiel (8L) i prof. Stanisław Kistryn (2L) podczas obchodów święta Uniwersytetu Jagiellońskiego /PAP/Łukasz Gągulski /PAP

12 maja przypada 656. rocznica założenia przez króla Kazimierza Wielkiego najstarszej polskiej uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tej okazji przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego złożyły kwiaty przed ołtarzem w katedrze wawelskiej i przy grobowcu króla Kazimierza Wielkiego oraz sarkofagach królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. To monarchowie, dzięki którym uczelnia powstała. Król Kazimierz powołał uniwersytet do życia, a w 1400 r. uczelnia została odnowiona przez króla Władysława II Jagiełłę, dzięki datkom z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. W uroczystościach na Wawelu uczestniczył także proboszcz parafii archikatedralnej ks. prałat Zdzisław Sochacki.



Tegoroczne świętowanie miało kameralny charakter z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Po uroczystościach na Wawelu kolegium elektorów wybrało - drogą zdalnego, zorganizowanego za pośrednictwem internetu, głosowania - nowego rektora UJ. Został nim prof. dr hab. Jacek Popiel.

Zdjęcie prof. dr hab. Jacek Popiel / materiały prasowe

Przed wyborami Profesor Jacek Popiel - do tej pory prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ, który po rezygnacji prof. dr. hab. Stanisława Kistryna pozostał jedynym kandydatem na stanowisko rektora, przedstawił program wyborczy "Uniwersytet - Wspólnota dialogu". Odbył także spotkania przedwyborcze - m.in. z elektorami i członkami wspólnoty uczelni, Samorządem Studentów UJ, Samorządem Doktorantów UJ oraz zorganizowane przez Stowarzyszenie All In UJ. Debaty z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyły się w trybie online.

Kim jest nowy rektor UJ?

Jacek Popiel to profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Były dyrektor Instytutu Polonistyki, a następnie dziekan Wydziału Polonistyki. Od 2012 jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.

Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Autor ponad 200 prac - m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu "Dramaty Narodów", którego 1. edycja odbyła się w 2005 roku.

Wypromował 9 doktorów i ponad 100 magistrów filologii polskiej oraz sztuki - przekazało ciuro prasowe UJ.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Zdjęcie ektor UJ prof. Wojciech Nowak (6P) i prorektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel (3P) składają kwiaty przed sarkofagiem królowej Jadwigi z okazji obchodów święta Uniwersytetu Jagiellońskiego / /Łukasz Gągulski / PAP

W dniu Święta UJ odbywa się też tradycyjnie uroczyste posiedzenie senatu uczelni, podczas którego uniwersytet honoruje osoby, których dorobek i wizja świata idą w parze z misją UJ. W tym roku wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia.

Uniwersytet Jagielloński został założony 12 maja 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Był to drugi najstarszy, po uniwersytecie w Pradze, uniwersytet w tej części Europy i jeden z najstarszych na kontynencie. Początkowo, tak jak inne średniowieczne uniwersytety, funkcjonował jako "studium generale". Na początku działały tu trzy wydziały: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Uczelnia funkcjonowała na wzór Uniwersytetu Bolońskiego. Przez wieki uczelnia określana była Akademią Krakowską. W 1817 r. zmieniono jej nazwę na Uniwersytet Jagielloński - by podkreślić wkład Jagiellonów w jej rozwój.

"Ich odwaga i wizja zaowocowały najstarszą świecką instytucją funkcjonującą w naszym kraju. Po 656 latach można stwierdzić, że spełniło się marzenie Kazimierza Wielkiego, który fundując uniwersytet chciał, aby w Krakowie powstała "nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone" - czytamy na stronie internetowej UJ.

W murach uczelni studiowali najwybitniejsi Polacy, m.in. Mikołaj Kopernik i Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Wśród jej doktorów honoris causa są Norman Davies, Andrzej Wajda, Sławomir Mrożek, Krzysztof Penderecki, XIV Dalajlama Tenzin Gjaco, ks. prof. Michał Heller, papież Jan Paweł II.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiuje ok. 35 tys. osób (w tym na kierunkach niestacjonarnych i zaocznych) na 16 wydziałach.