​W piątek najdłuższe zaćmienie Księżyca od 100 lat

Godzina i 43 minuty - tyle będzie trwało zaćmienie Księżyca, które rozpocznie się 27 lipca o godz. 21.30.

Zdjęcie Częściowe zaćmienie Księżyca w Katowicach /Tomasz Kawka /East News

W godzinach 21.30-23.13 dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca.

Natomiast już od 20.30 i po 23.13 będziemy świadkami zaćmienia częściowego.

W trakcie całkowitego zaćmienia księżyc będzie świecił dużo słabiej i uzyska pomarańczowo-czerwoną barwę.

Skąd obserwować zaćmienie? Doradza się, by na ten wyjątkowy wieczór znaleźć miejsce wolne od wysokich budynków i drzew, z dobrym widokiem na południowo-wschodni horyzont.



Zdjęcie Taką barwę przybierze Księżyc / Tadeusz Koniarz / Reporter

Druga taka okazja już nam się raczej nie przydarzy. Następne równie długie całkowite zaćmienie Księżyca wypadnie dopiero w 2123 roku.

Dodajmy też, że poprzednie całkowite zaćmienie Księżyca - ale nie tak długie! - miało miejsce 28 września 2015 roku.

Polska 27 lipca dwa niezwykłe zjawiska astronomiczne



To nie koniec astronomicznych atrakcji. Tego samego wieczoru będziemy mieli do czynienia z tzw. wielką opozycją Marsa. Znajdzie się on dokładnie po przeciwległej stronie Ziemi co Słońce.

"Nawet ktoś, kto nigdy nie obserwował nieba, nie będzie miał problemu z rozpoznaniem, że jest to właśnie Mars, bo nie bez powodu nazywamy go Czerwoną Planetą. Mars w nocy będzie świecił bardzo silnym pomarańczowo-czerwonym blaskiem" - tłumaczył w rozmowie z PAP popularyzator astronomii Karol Wójcicki.