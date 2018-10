12 października: Fakty dnia

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie prezydentury Hanny Zdanowskiej, decyzja Sądu Apelacyjnego o zakazie organizacji Marszu Równości w Lublinie, ogłoszenie laureatki Alternatywnego Nobla. Co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie?

PiS składa zawiadomienie do prokuratury ws. Zdanowskiej

Łódzki radny Łukasz Magin (PiS) złożył w prokuraturze zawiadomienie w sprawie podejrzenia wprowadzania w błąd mieszkańców przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską, co do możliwości objęcia przez nią funkcji prezydenta miasta po wygranych wyborach.



Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Hanny Zdanowskiej Bartosz Domaszewicz (PO) powiedział natomiast, że w imieniu Komitetu składa zawiadomienie z art. 203 Kodeksu karnego o fałszywym zawiadomieniu.



Pod koniec września w sądzie II instancji Zdanowska została uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera, za co skazano ją na 20 tys. zł grzywny. Orzeczenie jest prawomocne.



Sondaż CBOS: Cztery ugrupowania w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie października PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) uzyskałoby 40 proc. poparcia osób deklarujących udział w głosowaniu; na PO zagłosowałoby 19 proc., na ruch Kukiz'15 - 8 proc., a na PSL - 5 proc. - wynika z sondażu CBOS.



Zgoda na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenie na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu J. Piłsudskiego w Warszawie - poinformowała rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.



Lublin: Sąd zadecydował ws. Marszu Równości

Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił wydany przez prezydenta tego miasta zakaz organizacji zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości, a także planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych.



"Jestem za konstytucyjną wolnością zgromadzeń, ale nie mogę pozwolić, biorąc pod uwagę mowę nienawiści i nawoływanie do aktów agresji, by zagrożone było życie i zdrowie mieszkańców Lublina" - oświadczał prezydent Krzysztof Żuk.



Amerykańska armia wyrzuciła migrantów

W ciągu minionych 12 miesięcy armia USA zwolniła ze swych szeregów co najmniej 500 rekrutów pochodzących z różnych krajów na świecie, których przyjęto do niej w ramach programu MAVNI - wynika z dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Associated Press.

Masowe zwolnienia żołnierzy, których przyjęto w szeregi amerykańskiej armii ze względu na znajomość rzadkich języków czy wykształcenie medyczne, rozpoczęło się w lipcu 2017 r.



Laureatka Alternatywnego Nobla

Francuska pisarka urodzona w Gwadelupie, Maryse Conde, została laureatką nowej międzynarodowej nagrody literackiej, zwanej Alternatywnym Noblem. Werdykt ogłoszono w piątek w sztokholmskiej Bibliotece Miejskiej.



