Apel Borysa Budki do sędziów Izby Dyscyplinarnej: Wstrzymajcie się z orzekaniem

"Liczę, że nie będą podważać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - stwierdził Borys Budka na konferencji prasowej w Rzeszowie, odnosząc się do sędziów Izby Dyscyplinarnej. Zaapelował też, by nie orzekali do czasu rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym.

Zdjęcie Borys Budka /Darek Delmanowicz /PAP

Na konferencji prasowej w stolicy Podkarpacia Budka wyraził nadzieję, że sędziowie przychylą się do jego apelu. "Liczę, że nie będą występować przeciwko elementarnym standardom państwa prawa i nie będą podważać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - podkreślił.

Wiceszef PO przypomniał, że to Trybunał w Luksemburgu orzekł w listopadzie bieżącego roku, iż to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN.

Zdaniem Budki do czasu zbadania przez SN, czy sposób wyboru sędziów, w tym sędziów SN przez nową Krajową Radę Sądownictwa jest zgodny z polską konstytucją i z normami prawa unijnego, sędziowie Izby Dyscyplinarnej powinni wstrzymać się od orzekania. "Zgodnie ze stanowiskiem prezes Sądu Najwyższego" - dodał.

Wezwanie Gersdorf

We wtorek I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach.

"W związku z wyrokiem SN z 5 grudnia bieżącego roku, w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce" - podkreśliła Gersdorf.

Według Budki orzekanie przez sędziów, którzy "nie są niezawiśli i nie spełniają konstytucyjnych i europejskich standardów", wiąże się z niebezpieczeństwem, że ich wyroki będą nieważne. "Dlatego z tego miejsca mogę przyłączyć się tylko do apelu I Prezes Sądu Najwyższego i do tego stanowiska, że nie powinno się w przypadku takich wątpliwości doprowadzać do jeszcze większego chaosu prawnego" - mówił przewodniczący klubu KO.

Prace nad nową ustawą

Budka przypomniał również, że w Senacie trwają prace nad nową ustawą dotyczącą KRS. W jego ocenie ta ustawa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom TSUE.

"Ta ustawa spełnia wszystkie normy konstytucyjne i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie przedłożona Senatowi do rozpoczęcia procedury ustawodawczej" - powiedział. "Wierzę, że ta ustawa jest dobrym wyjściem z tego impasu" - dodał Budka.

Przewodniczący klubu KO skomentował również raport NIK dotyczący programu "Praca dla więźniów". Zdaniem Budki, jeśli te doniesienia o "gigantycznych nadużyciach" przy tym programie są prawdziwe to "działania prokuratury są niezbędne".