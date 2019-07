Boris Johnson został nowym liderem Partii Konserwatywnej, a w środę obejmie urząd premiera Wielkiej Brytanii. Ze świata płyną gratulacje i komentarze.

Zdjęcie Boris Johnson /ANDY RAIN /PAP/EPA

Do nominacji Borisa Johnsona odnieśli się w Paryżu na wspólnej konferencji prasowej nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Francji Emmanuel Macron.



"Przede wszystkim gratulacje dla Borisa Johnsona za nominację na premiera. Z niecierpliwością czekam na dobrą współpracę z nim" - powiedziała von der Leyen.

Jej stanowisko powtórzył francuski przywódca, który wyraził nadzieję na "jak najszybszą" współpracę z Johnsonem, nie tylko w sprawie brexitu, ale także innych spraw międzynarodowych, takich jak napięcia z Iranem.

Macron będzie rozmawiał z Johnsonem w nadchodzących dniach - powiedział przedstawiciel Pałacu Elizejskiego, nie ujawniając więcej szczegółów.

Francuska deputowana: UE nie zmienia stanowiska

Tymczasem francuska eurodeputowana Nathalie Loiseau ostrzegła Johnsona, że UE nie zmieni swojego stanowiska w sprawie brexitu. "Choć wszyscy chcemy, aby stosunki między Wielką Brytanią a UE były jak najbliższe i jak najbardziej konstruktywne, wybór Borisa Johnsona nie zmienia prostego faktu: mamy dobrą umowę i UE będzie przy niej obstawała" - napisała Loiseau na Twitterze.

"UE nie zmienia stanowiska" - dodała francuska polityk, odnosząc się najwyraźniej do słynnego stwierdzenia Margaret Thatcher "the lady is not for turning".

Barnier: Czekamy na konstruktywną współpracę

Z kolei unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier poinformował, że jest gotów do współpracy z Johnsonem, aby przeprowadzić brexit w sposób uporządkowany.



"Z niecierpliwością czekamy na konstruktywną współpracę z premierem Johnsonem, gdy obejmie on urząd, aby ułatwić ratyfikację umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i aby brexit był uporządkowany" - napisał Barnier na Twitterze.



"Jesteśmy również gotowi do zmiany uzgodnionej deklaracji dotyczącej nowego partnerstwa" - dodał, odnosząc się do deklaracji politycznej, która została podpisana przy okazji zawarcia umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.





Trump: Boris Johnson będzie świetny!

Borisowi Johnsonowi pogratulował prezydent USA Donald Trump.

"Gratulacje dla Borisa Johnsona za zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Będzie świetny!" - napisał amerykański prezydent na Twitterze.

Zarif: Iran nie chce konfrontacji

"Gratuluję mojemu byłemu odpowiednikowi Borisowi Johnsonowi zastania premierem Wielkiej Brytanii" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif .



"Iran nie chce konfrontacji. Ale mamy 1500 mil wybrzeża Zatoki Perskiej. To są nasze wody i będziemy ich bronili" - zaznaczył. "Przejęcie przez rząd (Theresy) May irańskiego tankowca na rozkaz Stanów Zjednoczonych jest czystym piractwem" - ocenił szef irańskiej dyplomacji.