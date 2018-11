Cichocki: Oczekujemy przywrócenia przez Rosję swobody żeglugi

"Oczekujemy przywrócenia przez Rosję swobody żeglugi. Obie strony wzywamy do wstrzemięźliwości - powiedział w niedzielę PAP wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, odnosząc się do sytuacji na Morzu Azowskim.

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała w niedzielę wieczorem, że rosyjskie siły specjalne zajęły jej trzy okręty na Morzu Czarnym.



Wcześniej ukraińska marynarka informowała, że Rosjanie otworzyli ogień do niektórych z jej okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej, które próbowały przepłynąć do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. W ostrzale rannych miało zostać sześciu ukraińskich żołnierzy.



"W obecnej sytuacji oczekujemy przywrócenia przez Rosję swobody żeglugi, obie strony wzywamy do wstrzemięźliwości" - podkreślił Cichocki.



Jak zaznaczył, "dramatyczna eskalacja napięcia", jaka ma według niego miejsce na Morzu Azowskim, "ma swoje źródło w pogwałceniu przez Rosję podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w szczególności nielegalnej okupacji Krymu i budowie Mostu Kerczeńskiego bez zgody władz w Kijowie".