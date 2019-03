Czaputowicz ocenia rolę Tuska w negocjacjach ws. brexitu

- Ocena roli przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w negocjacjach ws. brexitu będzie zależała od ostatecznych rezultatów tych rozmów; bezumowny brexit byłby jego dużą porażką, a zawarcie porozumienia - pewnym sukcesem - powiedział w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Zdjęcie Szef MSZ Jacek Czaputowicz /AFP

Szef polskiej dyplomacji był pytany o ocenę roli Tuska w negocjacjach dot. brexitu na piątkowej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym RE Thorbjoernem Jaglandem.

Czaputowicz stwierdził w odpowiedzi, że jako przewodniczący Rady Europejskiej Tusk ma do spełnienia trudne zadanie skoordynowania prac nad unijnym stanowiskiem.

Ostateczna ocena - zdaniem ministra - "będzie zależeć od rezultatów, jakie osiągnie Donald Tusk i UE". "Jeżeli doszłoby do brexitu bezumownego, to byłaby to duża porażka UE i także Donalda Tuska, który jest twarzą tych negocjacji, natomiast jeżeli by doszło do porozumienia wynegocjowanego w ramach UE, to trzeba będzie też przyznać, że to byłby pewien sukces Donalda Tuska" - powiedział Czaputowicz.

Jak zaznaczył, bezumowny brexit byłby najgorszym rozwiązaniem zarówno dla Polski, jak i innych państw członkowskich Unii. "Także chcielibyśmy, aby także Donald Tusk do ostatniego momentu, kiedy jest szansa, dążył do zawarcia porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem i rozwiązania tej sytuacji w taki sposób, aby nie doszło do bezumownego brexitu" - dodał polityk.