We wtorek doszło do eksplozji niewybuchu w pobliżu Kuźni Raciborskiej na Śląsku, w wyniku której ucierpieli saperzy próbujący rozbroić ładunek. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Według informacji Polsat News dwóch z nich poniosło śmierć.

W wyniku eksplozji materiału wybuchowego, do której doszło we wtorek, rannych zostało sześciu żołnierzy - saperów z jednostki w Gliwicach - którzy mieli rozbroić ładunek. Polsat News, powołując się na źródła z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informuje, że dwóch saperów nie żyje, trzech zostało ciężko rannych, jeden odniósł lżejsze obrażenia.

Jak poinformował burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, do eksplozji niewybuchu doszło w kompleksie leśnym między Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską. "Ten las jest jeszcze pełen tych niewybuchów. To jest problem tego miejsca od czasów wojny" - dodał.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu komisarz Mirosław Szymański potwierdził, informacje o wybuchu, jednak po szczegółowe informacje odesłał do Żandarmerii Wojskowej.

Obecnie - jak podała policja - teren wokół miejsca wybuchu jest niedostępny i strzeżony przez wojsko.

"To jest bardzo gorąca sprawa, działają tutaj; nie zostałem wpuszczony na to miejsce. Będę tutaj jako miasto, oferuję jego pomoc - i po to tu jestem na miejscu zdarzenia" - podkreślał Paweł Macha.

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej Aneta Gołębiowska, w akcji na miejscu wypadku uczestniczy osiem zastępów strażackich.

Na miejsce skierowano też śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetki pogotowia.