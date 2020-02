Nie będę cicho, kiedy świat się pali - ostrzegła światowych przywódców szwedzka aktywistka Greta Thunberg podczas strajku klimatycznego w Bristolu.

Zdjęcie Greta Thunberg w Bristolu /Finnbarr Webster /Getty Images

Jak podaje BBC, w strajku klimatycznym w Bristolu, mimo deszczowej pogody, wzięło udział około 20 tys. osób. Thunberg została przywitana okrzykami "Greta, Greta".

Reklama

W czasie przemówienia nastolatka oskarżyła polityków i media o ignorowanie zagrożenia klimatycznego i "zamiatanie bałaganu pod dywan". Jej zdaniem, rządzący "nic nie robią, mimo pięknych słów".



"Jesteśmy zmianą i zmiana nadchodzi, czy wam się to podoba, czy nie" - mówiła.



Aktywistka przekonywała zgromadzonych, że trzeba działać. "Rządzący nas zdradzają" - stwierdziła.



"Nasi przywódcy zachowują się jak dzieci, więc to my musimy być dorosłymi. Zawiedli nas, ale się nie wycofamy" - mówiła Greta Thunberg.