Indonezję może nawiedzić kolejne tsunami. Mieszkańcy wybrzeża w pobliżu wulkanu Anak Krakatau są ostrzegani, by nie zbliżać się do plaż. Prawdopodobnie to aktywność wulkanu spowodowała sobotnie tsunami, którego fale dotarły do wybrzeży Sumatry i Jawy. Zginęły w nim co najmniej 222 osoby, a 843 zostały ranne.

Tsunami w Indonezji 1 18 Świadkowie wydarzeń twierdzą, że nic nie zapowiadało katastrofy. Tsunami nie poprzedził wstrząs sejsmiczny, ani nagłe cofnięcie się wód przybrzeżnych Autor zdjęcia: Źródło: AFP 18 Świat Tsunami w Indonezji. Tragiczny bilans uderzenia kataklizmu

Anak Krakatau ponownie wybuchł w niedzielę, wyrzucając popiół i dym. "Wystąpienie nowego tsunami jest wciąż prawdopodobne ze względu na wciąż występującą erupcję wulkanu Anak Krakatau, potencjalnie powodującego tsunami" - powiedział rzecznik indonezyjskiej agencji do spraw zwalczania skutków katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Podejrzewa się, że tsunami spowodowały podwodne osunięcia wywołane aktywnością wulkanu.

Reklama

Położony między Jawą a Sumatrą wulkan Anak Krakatau wzmożoną aktywność wykazuje od kilku miesięcy. Wybuchł wczoraj około godziny 21 czasu lokalnego, a tsunami uderzyło około pół godziny później. Wysoką falę spotęgował przypływ związany z pełnią księżyca. Indonezja jest też położona w rejonie bardzo wrażliwym sejsmicznie ze względu na układ płyt tektonicznych.