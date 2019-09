Jacek Czaputowicz: Litwa dopuści tymczasowo polskie podręczniki

​Jako rozwiązanie tymczasowe Litwa dopuści polskie podręczniki do używania w szkołach z polskim językiem nauczania. Uznajemy to za wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom - powiedział w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z szefem MSZ Litwy Linasem Linkeviciusem.

Zdjęcie Ministrowie spraw zagranicznych, Litwy Linas Linkevicius (L) i Polski Jacek Czaputowicz (P) podczas konferencji prasowej w Warszawie, 05.09.2019. /Radek Pietruszka /PAP

Szef polskiej dyplomacji powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z Linkeviciusem, że w trakcie czwartkowej rozmowy w Warszawie przedyskutowali m.in. "dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania", jakie pojawiają się w dialogu dwustronnym, w tym temat sytuacji mniejszości polskiej na Litwie oraz litewskiej w Polsce.

"Wymieniliśmy ocenę sytuacji, położenia tych dwóch mniejszości, naszych rodaków, żyjących w naszych państwach. Oczekujemy rozwiązania problematycznych kwestii w zakresie szkolnictwa, pisowni nazwisk czy ustawowego uregulowania spraw ochrony praw mniejszości narodowych" - powiedział szef MSZ.

Podziękował Linkeviciusowi za "deklarację" dotycząca tymczasowego rozwiązania problemu podręczników w szkołach z polskim językiem nauczania. "Jako rozwiązanie tymczasowe Litwa dopuści polskie podręczniki do używania w swoim systemie szkolnictwa" - poinformował minister.

Dopytywany później o tę sprawę zaznaczył, że Polska z budżetu państwa finansuje podręczniki, z których uczą się mniejszości narodowe w tym mniejszość litewska. Jak dodał, jest to "poważna kwota w budżecie".

"Oczekujemy przygotowania takich podręczników przez władze na Litwie - do nauczania w szkołach z językiem nauczania polskim. Usłyszałem od pana ministra, że to jest duży wysiłek organizacyjny i finansowy, natomiast podręczniki, które są w Polsce, mogłyby być w okresie przejściowym stosowane, co uznajemy za wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom" - powiedział szef MSZ.