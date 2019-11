Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak przygotowują się do walki o poparcie partii w wyścigu o fotel prezydencki. W czwartek odwiedzą razem Warmię i Mazury. Później Kidawa-Błońska ruszy na Pomorze i do Wielkopolski. Plany Jaśkowiaka nie są jeszcze znane.

Zdjęcie Przewodniczący partii Grzegorz Schetyna oraz kandydaci na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak /Leszek Szymański /PAP

Prekampanię zwieńczy 14 grudnia konwencja krajowa, gdzie ponad tysiąc delegatów partii wskaże swego faworyta, który wiosną przyszłego roku zmierzy się w wyborach z prezydentem Andrzejem Dudą. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że na zjazd Platformy zaproszony ma zostać były premier i honorowy przewodniczący partii Donald Tusk.

Oboje kandydaci - wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak - mają już swoje sztaby wyborcze i wstępny harmonogram kampanii.

Kidawa-Błońska będzie się spotykać z delegatami

"Do 13 grudnia kalendarz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest wypełniony spotkaniami we wszystkich 16 regionach z delegatami, którzy w prawyborach 14 grudnia zdecydują, o tym, kto zawalczy w kampanii prezydenckiej. Mamy pełną świadomość, że przed nami dni, tygodnie intensywnej pracy, dlatego chcemy maksymalnie zaangażować struktury PO do zbudowania dużego, aktywnego sztabu" - podkreśla posłanka Monika Wielichowska, szefowa sztabu Kidawy-Błońskiej.

Do końca tego tygodnia wicemarszałek Sejmu ma odwiedzić pięć regionów. W czwartek udaje się na Warmię i Mazury. Na godzinę 14.20 zapowiedziano w Olsztynie wspólną konferencję prasową wicemarszałek Sejmu i posła Jacka Protasa, lidera warmińsko-mazurskiej Platformy. Potem Kidawa-Błońska spotka się m.in. ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz odwiedzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Po południu przewidziane jest w Olsztynie spotkanie z lokalnymi działaczami PO, na które ma dojechać także kontrkandydat Kidawy-Błońskiej, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Działaczom Platformy mają oni zaprezentować się wspólnie.

W piątek Kidawa-Błońska ma odwiedzić Pomorze, w sobotę regiony: kujawsko-pomorski i wielkopolski, a w niedzielę spotkać się w stolicy ze strukturami PO z Mazowsza i Warszawy.

Co planuje Jaśkowiak?

Znacznie mniej wiadomo o planach jej rywala Jacka Jaśkowiaka. Jego sztabowcy cały czas dopracowują program aktywności prawyborczej, który trzeba będzie pogodzić z codziennymi obowiązkami prezydenta Poznania. Na razie potwierdzona jest czwartkowa wizyta w Olsztynie.

Nad przebiegiem kampanii kandydatów czuwa komisja wyborcza na czele z liderem wielkopolskich struktur Platformy Rafałem Grupińskim. Według niego ustalono m.in., że kandydaci spotkają się na jednej prawyborczej debacie w Warszawie 7 grudnia.

Kto kogo popiera?

Póki co większość znanych polityków PO i Koalicji Obywatelskiej deklaruje się jako zwolennicy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wśród posłów, którzy otwarcie deklarują poparcie dla jej kandydatury są m.in. szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oraz posłowie: Izabela Leszczyna, Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras, Cezary Grabarczyk, Waldy Dzikowski i Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jaśkowiaka - jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP - popierają m.in. bliscy współpracownicy szefa PO Grzegorza Schetyny. Jeden z nich, lider pomorskich struktur PO Sławomir Neumann przyznał ostatnio w rozmowie z PAP: "Z sympatią przyglądam się kandydaturze Jacka".

Niektórzy parlamentarzyści zapowiadają z kolei, że decyzję o tym na kogo będą głosować na konwencji, podejmą po debacie z udziałem obojga kandydatów. "Zarówno pani marszałek i jak i pan prezydent Poznania to są dobre kandydatury, więc każdy, kto będzie chciał, znajdzie dla siebie odpowiedniego kandydata. Ja podpisałem się pod wnioskiem pani marszałek Kidawy-Błońskiej, natomiast jeżeli chodzi o decyzję, to dla mnie kluczową rzeczą będzie debata" - mówił niedawno senator Leszek Czarnobaj.