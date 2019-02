Kornel Morawiecki przeszedł poważną operację wycięcia nowotworu trzustki. Jak powiedział marszałek senior w rozmowie z "Super Expressem", operacja się udała, ale lekarze znaleźli na kilku węzłach chłonnych przerzuty komórek rakowych. Teraz polityka czeka chemioterapia.

Zdjęcie Kornel Morawiecki /Jan Bielecki /East News

"Mam nadzieję, że wygram do końca z rakiem. I wrócę do polityki, do Sejmu. Jestem już trochę silniejszy, ale czeka mnie jeszcze walka" - powiedział ojciec premiera.

Reklama

"Jeśli was coś boli, to się badajcie" - apeluje polityk.



O swojej chorobie - raku trzustki - Morawiecki poinformował pod koniec stycznia. Jak mówił wówczas, "gdyby nie szybkie badanie na tomografie i diagnoza, sytuacja ze mną byłaby tragiczna".

Kornel Morawiecki ma 78 lat.