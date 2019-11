Media: Macron gotowy na ustępstwa wobec Putina

Do początku sierpnia tego roku obowiązywał zawarty jeszcze w 1987 roku układ Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych o rozbrojeniu. We wrześniu Rosja wezwała do przyjęcia moratorium na rozmieszczenie rakiet w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozważa dwustronne i wielostronne spotkania w tej sprawie.

Zdjęcie Władimir Putin i Emmanuel Macron /LUDOVIC MARIN /AFP

Według niemieckiej gazety "FAZ" Macron w liście do Putina proponuje, by omówić tę kwestię w wielostronnych i dwustronnych formatach. Prezydent Francji zaznaczył w liście, że w tym celu konieczne są "budzące zaufanie" wzajemne środki kontroli.

Reklama

"Frankfurter Allgemeine Zeitungt" podkreśla, że inicjatywa Macrona jest sprzeczna ze stanowiskiem NATO. "Po raz drugi w krótkim czasie stawia pod znakiem zapytania zgodność wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego" - dodaje. Macron w wywiadzie dla tygodnika "Economist" z 7 listopada mówił o "śmierci mózgowej" NATO z powodu braku przywództwa Stanów Zjednoczonych.

Macron odpowiada Putinowi

Prezydent Francji w datowanym na 23 października liście odpowiedział na wrześniowe przesłanie prezydenta Rosji do przywódców światowych, w którym zaproponował przyjęcie moratorium na rozmieszczanie pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Przesłanie Putin skierował do głównych państw europejskich i azjatyckich, a także organizacji międzynarodowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że inicjatywa nie napotkała zrozumienia.

Podpisany przez USA i ZSRS w 1987 r. układ rozbrojeniowy INF, dotyczący rakiet pośredniego i średniego zasięgu, przestał obowiązywać na początku sierpnia.

Doniesienia "FAZ" zbiegają się w czasie z zaplanowanym na czwartek spotkaniem w Paryżu sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z prezydentem Francji.