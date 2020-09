- Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce w Warszawie, byłaby absolutnie karygodna - mówił o możliwym obsadzaniu członków rodzin na stanowiskach w warszawskich spółkach Paweł Zalewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Na antenie Polsat News obiecał, że to sprawdzi.

Zdjęcie Poseł Paweł Zalewski /Jan Bielecki /East News

W programie "Debata Dnia" w Polsat News goście Grzegorza Jankowskiego rozmawiali o krewnych polityków na stanowiskach w spółkach i instytucjach państwowych. Politycy spierali się o wagę i skalę zjawiska.



"Absolutnie karygodne"

Reklama

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Paweł Zalewski obiecał, że sprawdzi, czy warszawskich spółkach miejskich występuje nepotyzm.

- Otóż ja deklaruję, że jeżeli się okaże, a jutro czy pojutrze postaram się uzyskać informację dotyczącą ratusza, że stanowiska szefów spółek miejskich, to są stanowiska obsadzane jak PiS obsadza stanowiska swoimi ludźmi, to w pana programie to stwierdzę i powiem, że jestem tym absolutnie zażenowany - powiedział poseł.



Dodał, że taka sytuacja - jeżeli miałaby miejsce w Warszawie, byłaby "absolutnie karygodna".



Wideo Nepotyzm w warszawskich spółkach miejskich? "Taka sytuacja byłaby karygodna" (Polsat News)

Rezygnacja Andruszkiewicz

"Złożyłam rezygnację z funkcji prezesa Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu" - poinformowała w miniony piątek w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz. Dodała, że decyzja ta wynika z troski o dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią zadań.

"Odnosząc się do publikacji medialnych na temat objęcia przeze mnie funkcji prezesa zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., oświadczam, że złożyłam rezygnację z tego stanowiska" - przekazała w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz.

Jak wskazała, "w aktualnej sytuacji doszłam do wniosku, iż wszystkie pozytywne działania Fundacji pod moim kierownictwem są i będą oceniane nie merytorycznie, a przez pryzmat mojej osoby".