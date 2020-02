Niż nazywany przez Niemców Sabine dotarł do Polski. IMGW wydał ostrzeżenia 2. i 3. stopnia przed silnym wiatrem do popołudnia w poniedziałek. Żywioł spowodował zniszczenia w zachodnich i północnych rejonach Polski.

Zdjęcie Wcześniej silny wiatr pustoszył zachodnią część Europy /Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/East News /East News

"W związku z silnym wiatrem, do godz. 20 PSP odnotowała 261 interwencji (najwięcej w woj.: zachodniopomorskim - 160). Dostaw prądu pozbawionych jest 14 227 odbiorców (najwięcej w woj.: zachodniopomorskim - 9349, pomorskim - 2621 i wielkopolskim" - poinformował w niedzielę wieczorem na Twitterze wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Dodał, że na lotniskach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie odwołano część rejsów do miast zachodniej Europy. "W województwie zachodniopomorskim nieprzejezdnych jest pięć szlaków kolejowych. Odwołano wyjście promu 'Copernicus' z portu w Świnoujściu" - uzupełnił.

Zachodniopomorskie

W związku z usuwaniem skutków silnego wiatru do godz. 20.30 służby w województwie zachodniopomorskim interweniowały 235 razy. Najwięcej powalonych drzew strażacy usuwali z dróg w powiatach koszalińskim, kołobrzeskim, gryfickim i gryfińskim.

Wiatrołomy blokowały drogi m.in. między Kładnem a Śmiechowem, Dunowem a Golicami oraz Koszalinem a Mścicami.

W blisko 20 gminach są awaryjne wyłączenia prądu.

W województwie zachodniopomorskim, obowiązuje drugi stopień zagrożenia silnym wiatrem, który może osiągnąć średnią prędkość 55 km/godz., w porywach do 100 km/godz.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie podało na podstawie ostrzeżenia wydanego przez IMGW, że najsilniejsze porywy wystąpią w nocy, rano wiatr przejściowo osłabnie. Alert obowiązuje do poniedziałku, do godz. 22.

Wielkopolska

Około tysiąca odbiorców energii elektrycznej w regionie jest bez prądu wskutek silnego wiatru - podały w niedzielę wieczorem służby wojewody wielkopolskiego. Straż pożarna odnotowała dotąd kilkanaście interwencji.

Według danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, do tej pory nie ma osób poszkodowanych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że najsilniej będzie wiało w nocy z niedzieli na poniedziałek w zachodniej połowie kraju i w poniedziałek już w całym kraju.

Średnia prędkość wiatru nad morzem i w centrum osiągnie 55 km/godz., na wschodzie w porywach 90 km/godz., w centrum około 95 km/godz., na zachodzie i nad morzem do 100 km/godz. (na Bałtyku sztorm), a na Podkarpaciu i Przedgórzu Sudeckim do 110 km/godz. W górnych partiach Tatr może to być nawet 180 km/godz., a Sudetów aż 200 km/godz.