Organizatorzy Marszu Niepodległości reagują na decyzję prezydent Warszawy

- Marsz Niepodległości i tak się odbędzie, niezależnie od tego, co twierdzi Hanna Gronkiewicz-Waltz - zapowiedział wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Mateusz Marzoch. Jego zdaniem decyzja o zakazie marszu to oznaka "buty i arogancji" prezydent Warszawy. Dodał też, że organizatorzy odwołają się od tej decyzji do sądu. Na decyzję prezydent Warszawy zareagowali również Robert Winnicki, jeden z głównych organizatorów marszu, i Witold Tumanowicz, drugi wiceprezes stowarzyszenia.

Zdjęcie Marsz Niepodległości w 2016 roku /Jan Bielecki /East News

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w środę, że podjęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. "Nie tak powinno wyglądać świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę" - powiedziała.

Podczas swego wystąpienia prezydent Warszawy powołała się m.in. na rezolucję Parlamentu Europejskiego z października br. w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy, która wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków przeciwko mowie nienawiści i przemocy.

"Marsz Niepodległości i tak się odbędzie, niezależnie od tego, co twierdzi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz" - powiedział w odniesieniu do tego Marzoch w rozmowie z PAP. Ocenił jednocześnie, że "działania prezydent są karygodne, haniebne, a także pokazują jej butę i arogancję względem 100 tys. Polaków, którzy zadeklarowali udział w marszu".

W związku z tym zapowiedział też, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości odwoła się do sądu od tej decyzji. "Na pewno decyzja sądu zapadnie przed zgromadzeniem. Wierzymy, że wolność zgromadzeń zostanie zachowana i uznana przez sąd, a marsz odbędzie się zgodnie z prawem" - podkreślił.

Zaznaczył też, że organizatorzy nie zawieszają przygotowań. "Jako szef Straży Marszu Niepodległości zapewniam, że będziemy zabezpieczać wszystkich uczestników, którzy przyjadą na marsz do stolicy 11 listopada" - zadeklarował Marzoch.

Z kolei rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita zauważył w rozmowie z PAP, że "można powiedzieć, że ten scenariusz wydarzeń jest dobrze znany z historii Marszów Niepodległości". "Prezydent dwa dni temu zapowiedziała prowokację w swoim wykonaniu i zrobiła to" - powiedział, odnosząc się do poniedziałkowych zapowiedzi Hanny Gronkiewicz-Waltz, że rozwiąże marsz, jeśli uzna to za stosowne. Jako przykład powodu, dla którego mogłaby to zrobić, wymieniła wtedy m.in. użycie rac. Zdaniem Kity, jej zachowanie jest "skrajnie nieodpowiedzialne".

"Marsz się odbędzie, a my ze swojej strony zapewnimy bezpieczeństwo tego zgromadzenia" - zadeklarował Kita.

Decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz skomentował na Twitterze Robert Winnicki, jeden z głównych organizatorów marszu.

"#MarszNiepodelgłości odbędzie się jak co roku. Przejdziemy ulicami naszej stolicy. Liberalny zamordyzm nie odbierze Polakom możliwości świętowania! O 14:00 w niedzielę widzimy się na rondzie Romana Dmowskiego!" - napisał.

Swój wpis opatrzył hasztagiem #BogHonorOjczyzna.

Stanowisko wobec decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz zajął na Twitterze również Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

"Skandaliczna decyzja HGW. Odwołujemy się od rozwiązania Marszu. Mogę zapewnić, że nikt nie zakaże Polakom świętowania Niepodległości! Nawet jeśli ostatecznie zgromadzenie będzie spontaniczne. Tym bardziej zapraszam tłumnie do przyjazdu do Warszawy na #MarszNiepodległości" - napisał.



Tumanowicz do wszystkich zainteresowanych skierował także zaproszenie na wydarzenie 11 listopada.



Tegoroczny Marsz Niepodległości zaplanowany został na niedzielę, a jego hasło to "Bóg, Honor, Ojczyzna". Uczestnicy zamierzali zgromadzić się o godz. 14 przy rondzie Dmowskiego, a następnie przejść Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Siwca na błonia Stadionu Narodowego. Demonstracja ta odbywała się co roku 11 listopada, począwszy od 2010 r.

W ubiegłorocznym Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada pod hasłem "My chcemy Boga", według szacunków policji wzięło udział około 60 tys. osób. Wśród transparentów trzymanych przez uczestników marszu znalazły się takie, na których widniały hasła: "Wszyscy różni, wszyscy biali" czy "Europa tylko dla białych". W zeszłym roku media donosiły też o skandowaniu haseł "Sieg Heil", "Biała siła" czy "Żydzi won z Polski".

Sprzeciw wobec "tolerowania przez władze państwowe zachowań rasistowskich i ksenofobicznych" przyjęła Rada Warszawy. Stanowiska tego nie poparli radni PiS, którzy zapewniali, że władze państwowe nie tolerują takich zachowań.

Śledztwo dotyczące publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych, etnicznych i wyznaniowych podczas marszu prowadzi warszawska prokuratura okręgowa.