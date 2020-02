Orkan nazywany przez Niemców Sabine dotarł do Polski. Państwowa Straż Pożarna podjęła już 1,1 tys. interwencji w całym kraju – poinformował w poniedziałek na Twitterze zastępca dyr. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. IMGW wydał ostrzeżenia 2. i 3. stopnia przed silnym wiatrem. Żywioł spowodował już zniszczenia w zachodnich i północnych rejonach Polski. Ze względu na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe w Europie odwołano w niedzielę12 rejsów z Lotniska Chopina w Warszawie.

Zdjęcie Fale wywołane przez sztorm Ciara, Wielka Brytania /Stephen Lock / i-Images/i-images /East News

Z Europy zachodniej i północnej napływają informacje o licznych zniszczeniach i problemach komunikacyjnych spowodowanych niżem Sabine (nazywanym także sztormem Ciara). Również w Polsce odnotowano już pierwsze skutki wichur. IMGW wydał alert drugiego i trzeciego (najwyższego) stopnia. Ostrzeżenia obowiązują do późnych godzin popołudniowych w poniedziałek.



Zachodniopomorskie

Ponad 300 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku ze zdarzeniami wywołanymi silnym wiatrem - poinformował w poniedziałek rano rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. kpt. Tomasz Kubiak. Nie było osób poszkodowanych.

Strażacy wyjeżdżali głównie do przewróconych drzew, przede wszystkim w powiatach koszalińskim, kołobrzeskim i gryfickim.

Wiatrołomy blokowały drogi m.in. między Kładnem a Śmiechowem, Dunowem a Golicami oraz Koszalinem a Mścicami. W blisko 20 gminach odbyły się awaryjne wyłączenia prądu.

Z powodu złych warunków pogodowych odwołano poniedziałkowe rejsy promami Galileusz i Copernicus ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i z powrotem - podano na stronie internetowej przewoźnika Unity Line.

Unity Line poinformowało o odwołaniu poniedziałkowych odejść promów Copernicus i Galileusz ze Świnoujścia do Trelleborga, które zgodnie z rozkładem planowane były odpowiednio na godz. 01:30 i godz. 10:30. Tym samym nie odbędą się także rejsy powrotne. Z Trelleborga poniedziałek o godz. 15:45 nie wypłynie prom Copernicus, a o godz. 22:10 prom Galileusz.

W niedzielę nie wypłynął prom Galileusz. Tego dnia również Polferries anulowała rejsy promu Cracovia ze Świnoujścia do Ystad i z tego miasta.

Wielkopolskie

Około 3,8 tys. odbiorców energii elektrycznej w Wielkopolsce jest bez prądu wskutek silnego wiatru - podała w poniedziałek rzeczniczka spółki Enea Operator. Straż pożarna odnotowała dotąd ponad 50 zdarzeń.

Jak poinformowała rzeczniczka najwięcejgospodarstw bez prądu znajduje się w okolicach Leszna i Wrześni.

Z poznańskiego lotniska nie odleciały rano samoloty do Monachium i do Frankfurtu. Do Poznania nie przyleci też spodziewany tuż po południu lot z Frankfurtu. Wszystkie te połączenia obsługuje niemiecka Lufthansa.

Dolnośląskie

Około 200 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru podjęli z kolei dolnośląscy strażacy w nocy z niedzieli na poniedziałek. W wyniku wichury około 3,4 tys. odbiorców w regionie nie ma prądu.

"Tych interwencji będzie więcej, ponieważ wciąż otrzymujemy zgłoszenia do zdarzeń związanych z wichurami" - powiedział dyżurny.

Strażacy wyjeżdżali przede wszystkim od powalonych drzew; interweniowali też w związku z zerwanymi dachami z zabudowań gospodarczych. "Większość tych zdarzeń miała miejsce w południowej części województwa, w okolicach Jeleniej Góry, Kamiennej Góry czy Ząbkowic Śląskich" - dodał. Nie ma informacji o osobach, które odniosły obrażenia w wyniku wichur.

Warmińsko-mazurskie

W woj. warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali 50 razy. Nie było osób poszkodowanych. Ponad 2,1 tys. odbiorców w regionie nie ma prądu.



"Do tej chwili mamy 50 interwencji związanych z wiatrołomami, czyli powalonymi drzewami i złamanymi gałęziami. Została też zerwana część wiatrownicy z dachu jednego z budynków" - powiedział asp. Marcin Warcaba ze stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

Opolskie

Do północy w niedzielę opolscy strażacy byli wzywani kilkadziesiąt razy do różnego rodzaju interwencji związanych z silnym wiatrem - poinformował dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Do poważniejszych wydarzeń doszło na drodze krajowej nr 94, gdzie w miejscowości Sucha w zerwany wiatrem konar drzewa wjechał samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Silny wiatr był także przyczyną awarii sieci energetycznej przy drodze krajowej nr 40, gdzie w Sławięcicach zerwany konar uszkodził słup energetyczny. Na czas pracy pogotowia ruch na drodze odbywał się wahadłowo.

W dwóch przypadkach strażacy byli wezwani do interwencji przy uszkodzonych przez wichurę dachach. Jak się okazało, w obydwu przypadkach zerwane zostało blaszane opierzenie dachu. Nie doszło do poważniejszych uszkodzeń konstrukcji dachowych.

Mazowieckie

Ze względu na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe w Europie odwołano w niedzielę 12 rejsów z Lotniska Chopina - poinformował Andrzej Klewiado z zespołu prasowego lotniska.

Chodzi o wyloty i przyloty do lub z Londynu, Amsterdamu, Dusseldorfu, Monachium, Brukseli i Paryża. Do Warszawy nie przyleciały też wieczorne samoloty Lufthansy z Frankfurtu oraz KLM z Amsterdamu.

W poniedziałek rano nie odleciał samolot Lufthansy do Monachium z godz. 6, nie odleci także samolot do Frankfurtu o godz. 9.10.

Także na lotnisku w Krakowie-Balicach odwołane zostały w niedzielę po południu trzy rejsy samolotów: linii Ryanair z i do Londynu-Luton oraz Lufthansy do Frankfurtu.



Utrudnienia pojawiły się również na lotniskach w Poznaniu i we Wrocławiu.

Wydano najwyższy alert

W poniedziałek rano IMGW utrzymało ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju, a dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego oraz podkarpackiego najwyższy alert III stopnia.

IMGW wydał też ostrzeżenie o sztormie na Bałtyku w środkowej strefie brzegowej województwa zachodniopomorskiego. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego może osiągnąć w porywach siłę do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenia II stopnia IMGW wydano dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (jego wschodnia część objęta jest alertem I stopnia, podobnie jak woj. podlaskie).

Ostrzeżenie II stopnia może oznaczać wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w dużym stopniu mogą ograniczyć funkcjonowanie.

Ostrzeżenie III stopnia oznacza z kolei, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, czy też zagrożenie życia. W związku z czym należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby.

Niebezpiecznie w górach

W Tatrach w nocy z niedzieli na poniedziałek zaczął wiać huraganowy wiatr, który na szczytach osiąga prędkość do 105 km na godzinę. TOPR apeluje o rezygnację z wszelkich wyjść w góry.

"Prosimy o rezygnację z wyjść w góry! Ponad granicą lasu poruszanie się może być niemożliwe, a w lasach śmiertelnym zagrożeniem mogą być łamiące się drzewa" - napisali w komunikacie ratownicy TOPR.

Jeszcze w niedzielę w Tatrach panowała słoneczna pogoda, ale zapowiadaną zmianę przeniósł orkan Sabina, który nadciągnął nad Europę.

Niż Sabine

Sztorm Ciara nazywany w Niemczech orkanem Sabine, który nadciągnął nad kraje Europy północnej, spowodował perturbacje komunikacyjne; odwołano wiele lotów a w Niemczech zawieszono też część połączeń kolejowych. Na północy Francji wiatr osiąga prędkość 130 km/h.



W Skandynawii, sztorm Ciara, który dotarł tam w niedzielę wieczorem, pozbawił prądu tysięcy odbiorców w południowej Szwecji. Z powodu silnego wiatru zamknięto most nad Sundem łączący Malmoe z Kopenhagą.

W niedzielę odwołano część lotów na lotniskach w Goeteborgu oraz Sztokholmie. Wcześniej koleje zdecydowały o anulowaniu większości kursów w Skanii. W związku z zapowiadanym sztormem już w sobotę nie wypłynęły promy Polferries łączące Ystad ze Świnoujściem oraz Nynaeshamn z Gdańskiem.

Służby ratownicze w Szwecji informują o setkach interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew lub podtopieniami. Na jeziorze Fegen na południu Szwecji trwa akcja poszukiwawcza dwóch osób, które zaginęły po wywróceniu się łodzi.

Wichura daje o sobie znać na wyspach w północnej części kontynentu. W Irlandii wiatr pozbawił prądu około 10 tys. gospodarstw, trakcje elektryczne zostały też zerwane w północnej Francji, nie ma jednak informacji, o tym jak wiele domów pozbawionych jest energii. Zamknięto dwa wielkie porty po obu stronach kanału La Manche: Dover w Wielkiej Brytanii i Calais we Francji.

W wielu francuskich miejscowościach na północy kraju wiejący z prędkością od 100 do 130 km na godzinę wiatr pozrywał dachy i powalił drzewa.

W Drancy (Sien-Saint Denis) zginął 40-latek, który przemieszczał się na hulajnodze. Do śmierci przyczynił się silny wiatr, który nie pozwolił mężczyźnie w porę wyhamować przed uderzeniem w przeszkodę.

Francuskie służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 42 departamentów, a dla regionów nadmorskich również przed wysokimi falami i podtopieniami.

We Francji Ciara nawiedziła całą północ kraju; wysokość fal u wybrzeży Bretanii sięgnęła 6,6 metrów. Wydano też ostrzeżenia przed powodziami w dolinie Sekwany w pobliżu kanału La Manche.

Bardzo silne wichury szaleją obecnie nad terytorium Belgii. Wiatr osiąga tam prędkość do 120 km na godzinę.

W Luksemburgu w poniedziałek zamknięte będą szkoły. Utrudnienia w ruchu dotknęły też lotnisko w Brukseli, odwołano wiele lotów.

W Niemczech, gdzie orkan nazywany jest Sabine, państwowe koleje Deutsche Bahn zawiesiły połączenia dealekobieżne, zwłaszcza do miast i miejscowości, w których istnieje ryzyko silnego sztormu, jak Emden i Norddeich na północnym zachodzie oraz do Kilonii na północy i na wyspę Sylt.

Około 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, zostało odwołanych w niedzielę, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń.

Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14.

W Wielkiej Brytanii odwołano dziesiątki lotów, ograniczono ruch pociągów, wydano ostrzeżenia przed podtopieniami i przełożono imprezy sportowe. Wydane przez meteorologów alerty pogodowe będą obowiązywać co najmniej do północny w niedzielę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia związane z silnymi wiatrami wprowadzono na większości obszaru Anglii i w całej Walii, na pozostałych częściach Anglii oraz w całej Szkocji obowiązują alerty pierwszego stopnia. Meteorolodzy wydali także ok. 250 ostrzeżeń powodziowych, w tym jedno trzeciego, najwyższego stopnia, które oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Wiatry na terenie całego kraju przekraczają prędkość 100 km/godz., a rekordowo silny, w miejscowości Aberdaron w północno-zachodniej Walii, osiągnął nawet 149 km/godz. W niektórych miejscach w północnej Anglii i północnej Walii poziom opadów przekroczył już 100 mm.