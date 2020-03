"Nie zapisałem się do PSL. Jestem na etapie tworzenia swojej partii" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Kukiz. "Chcę dać jasny sygnał wyborcom, że nie jestem członkiem PSL" - zaznacza. Jak ma się nazywać nowa partia Pawła Kukiza? K-15 - odpowiedział gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek: Wczoraj pracował pan w Sejmie nad ustawą o koronawirusie. Jakieś oznaki paniki w izbie?

Paweł Kukiz: Bardziej pracowali posłowie, którzy są członkami komisji zdrowia. Reszta siedziała tam, żeby nacisnąć w odpowiednim momencie przycisk. Siedzieliśmy praktycznie od rana do blisko północy. Miało być spotkanie informacyjne i pogadanka z udziałem prezydenta na temat, jak myć ręce i tym podobne sprawy, a zamieniło się to w proces legislacyjny, który trwał błyskawicznie. Jak to zwykle bywa.

Córka we Włoszech na wakacjach. To pana nie martwi bardziej?

- Na Sycylii. Bardzo mnie martwi, ale proszę mnie nie prowokować do rodzinnych sporów.

Że jej pan z głowy wybije?

- Nie, ja jej nie wybiję. Ja mam nadzieję, że jej wybiją z głowy, jak przyjedzie do Polski, bo wyjechała w dniu, kiedy już te historie były ogłaszane. Ja oczywiście odradzałem, ale mam nadzieję, że jak przyjedzie do Polski, to ją zamkną w szpitalu Dzieciątka Jezus na trzy tygodnie. Tam się tynki sypią i odpada sufit. I jej przejdą tego typu decyzje. A szczególnie narzeczonemu, takiemu światowemu o poglądach lewicowych.

Widzicie państwo, przed państwem ojciec a nie polityk Paweł Kukiz. A wracając do pańskiej politycznej postawy, to nie wsparł pan "tygrysa PSL-u" na konwencji. Dlaczego?

- Tygryska.

"Mój ty tygrysie" mówiła, zdaje się.

- Tygrysie? Zrozumiałem "tygrysku".

Tygrysie mówiła Paulina Kosiniak-Kamysz, chyba że pan mówi do Władysława Kosiniaka-Kamyszka tygrysku.

- Nie mówię tygrysku, ale czytałem kiedyś "Przygody Kubusia Puchatka" i trochę mi tygryska nawet przypomina kandydat.

Będzie pan wspierał "tygryska" w kampanii?

- Raczej nie będzie musiała pani Paulina dookreślać, bo zachowała się jak tygrysica, więc w związku z tym jest rzeczą naturalną, że tygrysica jest z tygrysem.

Patrzę na pańską garderobę. Proszę się nie gniewać.

- Niechlujna?

Nie, nie, bardzo chlujna tylko nie widzę znaczka, nie widzę koniczynki. Z resztą u kandydata PSL-u też nie widziałem ostatnio koniczynki. Zdradziliście znaki Ruchu Ludowego.

- Ja się nie zapisałem do PSL-u. Jestem raczej na etapie tworzenia własnej partii, a nie poszerzania grona PSL.

Kukiz tworzy swoją partię?

- Choćby po to, by dać jasny sygnał wyborcom, że nie zapisałem się do PSL-u. Ludzie niestety nie mają pojęcia o elementarnych zasadach ustrojowych i uważają, że jak ktoś startuje z listy jakiejś partii, to jest członkiem tej partii. Tak nie jest.

Jak się będzie nazywała partia Pawła Kukiza?

- K-15.

K-15 będzie partią?

- Tak, będzie partią.

Jest K2, będzie K-15.

- Mieliśmy walne spotkanie stowarzyszenia "Kukiz 15" i padła tam propozycja założenia partii. Ja się wstrzymałem od głosu, 90 proc. ludzi zagłosowało za utworzeniem partii.

Czyli będzie partia Kukiz 15...

- Ja, ten mój romantyzm i wiara w to, że na fali społecznego zaangażowania, bez pieniędzy i struktur zmienimy ustrój okazała się naiwna.

Paweł Kukiz dojrzewa.

- Najwyższy czas. Już prawie w wieku pana redaktora jestem przecież.

Sporo panu brakuje. Pan młodziak, ciągle jeszcze przed 30-tką. Panie pośle, poważnie mówiąc, wesprze pan Władysława Kosiniaka-Kamysza w kampanii wyborczej?

- Ja go cały czas wspieram.

Zaśpiewa pan, pojedzie z nim?

- Nie wiem, czy format na śpiewacza odniósłby jakiś szczególny skutek.

Różnica jest taka, że jak pan 5 lat temu startował w wyborach, to miał pan 20 proc. Teraz Władysław Kosiniak-Kamysz będzie szczęśliwy, jak utrzyma te swoje 8 proc.

- Ja myślę, że będzie to wynik dwucyfrowy. Natomiast chciałbym jak najwyższego wyniku z prostej przyczyny: to jest jedyny kandydat, który niesie te postulaty, ten pakiet obywatelski, te postulaty ustrojowe, których ja w życiu nie odpuszczę, bo całe źródło zła w Polsce tkwi w relacjach władza - obywatel, które to relacje są zdeterminowane sposobem wybierania posłów i brakiem referendów, które byłyby biczem na władzę, na każdą władzę, absolutnie każdą.